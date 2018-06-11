Beşiktaş yabancı transferinde gözünü Roma'ya çevirdi. Bu sezon bütçesini ekonomik olarak kullanmak isteyen Siyah-Beyazlı yöneticiler gözünü İtalyan kulübünün yıldızlarına dikti. Daha önce stoper Jesus ve kanat oynucusu Gerson için kiralama teklifinde bulunan Beşiktaşlı bu kez de listesine Karsdorp'u da aldı.
GELECEĞİ OLAN BİR FUTBOLCU
İtalyan ekibinde sağ bek olarak görev yapan 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu geçen sezon ancak 1 maçta oynadı. Ancak geleceği olan bir futbolcu olarak görülmesi Kartal'ın iştahını kabarttı.
ROMA'YA TEKLİF YAPILDI
Beşiktaş Yönetimi'nin Jesus, Gerson ve Karsdorp'u kiralamak istediği ve Roma'ya resmi teklif yaptığı öğrenildi. Roma'nın vereceği cevap ise merakla beklenmeye başladı.
JESUS DAHA ÇOK ŞANS BULDU
Beşiktaş Yönetimi'nin istediği 3 oyuncudan Jesus takımda oynamasına rağmen Gerson bazı maçlarda şans bulabildi. Karsdorp ise Roma'da 1 maç dışında forma şansı bulamadı.
RICK KARSDORP ROMA
JUAN JESUS ROMA
GERSON ROMA
GELECEĞİ OLAN BİR FUTBOLCU
İtalyan ekibinde sağ bek olarak görev yapan 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu geçen sezon ancak 1 maçta oynadı. Ancak geleceği olan bir futbolcu olarak görülmesi Kartal'ın iştahını kabarttı.
ROMA'YA TEKLİF YAPILDI
Beşiktaş Yönetimi'nin Jesus, Gerson ve Karsdorp'u kiralamak istediği ve Roma'ya resmi teklif yaptığı öğrenildi. Roma'nın vereceği cevap ise merakla beklenmeye başladı.
JESUS DAHA ÇOK ŞANS BULDU
Beşiktaş Yönetimi'nin istediği 3 oyuncudan Jesus takımda oynamasına rağmen Gerson bazı maçlarda şans bulabildi. Karsdorp ise Roma'da 1 maç dışında forma şansı bulamadı.
RICK KARSDORP ROMA
JUAN JESUS ROMA
GERSON ROMA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.