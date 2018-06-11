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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Beşiktaş’ın gözü Davies’te
  2. İlhan Mansız’a teklif

'dan 'ya hücum

, ’da oynayan stoper Jesus ve kanat oyuncusu Gerson’u bitirmeye çalışıyor. ’ın listesine aynı takımdan sağ bek da girdi

Kartaldan Romaya hücum
Beşiktaş yabancı transferinde gözünü Roma'ya çevirdi. Bu sezon bütçesini ekonomik olarak kullanmak isteyen Siyah-Beyazlı yöneticiler gözünü İtalyan kulübünün yıldızlarına dikti. Daha önce stoper Jesus ve kanat oynucusu Gerson için kiralama teklifinde bulunan lı bu kez de listesine Karsdorp'u da aldı.

GELECEĞİ OLAN BİR FUTBOLCU
İtalyan ekibinde sağ bek olarak görev yapan 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu geçen sezon ancak 1 maçta oynadı. Ancak geleceği olan bir futbolcu olarak görülmesi 'ın iştahını kabarttı.

ROMA'YA TEKLİF YAPILDI
Beşiktaş Yönetimi'nin Jesus, Gerson ve Karsdorp'u kiralamak istediği ve 'ya resmi teklif yaptığı öğrenildi. Roma'nın vereceği cevap ise merakla beklenmeye başladı.

JESUS DAHA ÇOK ŞANS BULDU
Beşiktaş Yönetimi'nin istediği 3 oyuncudan Jesus takımda oynamasına rağmen Gerson bazı maçlarda bulabildi. ise Roma'da 1 maç dışında forma şansı bulamadı.



RICK KARSDORP ROMA




JUAN JESUS ROMA



GERSON ROMA
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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