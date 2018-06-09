4 transferle şampiyonuz

Damien Comolli'nin sportif direktörlük koltuğuna oturmasının ardından yeni sezon planlamasına başlayan F.Bahçe'de dün önemli bir zirve vardı. Teknik direktör Aykut Kocaman, Başkan Ali Koç'un ardından dün de Comolli ile bir araya geldi. Kocaman, Comolli'ye bir sunum yaptı ve raporunu sundu. Göreve devam etmek isteyen Kocaman'ın takımın tüm eksi ve artılarını Comolli'ye aktardığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın "4 nokta transfer yaparsak bu takım şampiyon olur" dediği öğrenildi. Kocaman, savunmanın ortasına, orta alana, kanatlara ve forvete kaliteli isimler alınması gerektiğini söyledi. Ayrıca gönderilmesi gereken isimleri ve belirtti. İkilinin önümüzdeki günlerde birkez daha görüşmesi bekleniyor. Ancak Comolli'nin tercihinin yabancı hoca olduğu ve Kocaman'la devam etmenin planları arasında yer almadığı öğrenildi.
BİR ŞANS DAHA İSTİYOR
Bu sezon kupa kaldırmayı başaramayan Aykut Kocaman, Ali Koç başkanlığındaki yeni yönetimden bir şans daha bekliyor.
BİR ŞANS DAHA İSTİYOR
Bu sezon kupa kaldırmayı başaramayan Aykut Kocaman, Ali Koç başkanlığındaki yeni yönetimden bir şans daha bekliyor.
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