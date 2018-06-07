Arjantin Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Gonzalo Higuain ESPN televizyonuna konuştu. Ünlü futbolcu iptal kararının toplumun yararına olduğunu ifade ederek, "Sonuçta doğru karar verildi ve bu konu artık geride kaldı. Biz de futbolcular olarak İsrail'e gitmemenin doğru karar olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.
Gonzalo Higuain: doğru karar verildi
Etiketler: Gonzalo Higuain , Arjantin Milli Takımı , İsrail
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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