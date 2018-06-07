;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. 4 koldan taarruz
  2. İsrail ırkçılığına tokat gibi cevap

: doğru karar verildi

Gonzalo Higuain: doğru karar verildi
'nın yıldız oyuncularından ESPN televizyonuna konuştu. Ünlü futbolcu iptal kararının toplumun yararına olduğunu ifade ederek, "Sonuçta doğru karar verildi ve bu konu artık geride kaldı. Biz de futbolcular olarak 'e gitmemenin doğru karar olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.
Etiketler: , ,
  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ