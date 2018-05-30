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batmaz beyler!

’yi ayağa kaldıracağız diyorlar. Battık mı! Fenerbahçe batmaz. Eğer 3 Temmuz olmasa da 100 milyon dolarımız vardı..

Fenerbahçe batmaz beyler!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 'un "'yi ayağa kaldıracağız" sözlerine de yanıt verdi. Yıldırım, "Geçen bir klip yayınlamışlar, stat yanıyor, meşaleler falan... Özledik demişler... O görüntüde başkan benim! Ne gösteriyorlarsa ben varım. Neyi özlüyorsun! Stadı yaktığımızda da başkan benim! Fenerbahçe batmaz beyler, Fenerbahçe batmaz... Ancak batarsa Fenerbahçe de batar! 3 Temmuz zamanı Fenerbahçea şampiyon olmuş gelirleri artmış ve Şampiyonlar Ligi'ne gidecekti. üzerinde çalışıyordu. Sermaye artırımı yapıp borçları kapatacaktık. Kalan 100 milyon doları da ya koyacaktık."
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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