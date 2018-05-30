Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Ali Koç'un "Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracağız" sözlerine de yanıt verdi. Yıldırım, "Geçen bir klip yayınlamışlar, stat yanıyor, meşaleler falan... Özledik demişler... O görüntüde başkan benim! Ne gösteriyorlarsa ben varım. Neyi özlüyorsun! Stadı yaktığımızda da başkan benim! Fenerbahçe batmaz beyler, Fenerbahçe batmaz... Ancak Türkiye batarsa Fenerbahçe de batar! 3 Temmuz zamanı Fenerbahçea şampiyon olmuş gelirleri artmış ve Şampiyonlar Ligi'ne gidecekti. Murat Özaydınlı üzerinde çalışıyordu. Sermaye artırımı yapıp borçları kapatacaktık. Kalan 100 milyon doları da bankaya koyacaktık."
Fenerbahçe batmaz beyler!
Fenerbahçe’yi ayağa kaldıracağız diyorlar. Battık mı! Fenerbahçe batmaz. Eğer 3 Temmuz olmasa bankada 100 milyon dolarımız vardı..
Etiketler: Fenerbahçe , Aziz Yıldırım , Ali Koç , Murat Özaydınlı , banka , Türkiye
- 30 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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