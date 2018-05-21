Bekle bizi devler ligi

G.Saray'ın hocası Fatih Terim, şampiyonluk kupasını kaldırdıkları gece önemli açıklamalarda bulundu. İmparator, şampiyonluk kupasını kaldırmak için sahaya çıktığında, fonda Şampiyonlar Ligi müziği çaldı. Tecrübeli teknik adam, hemen hemen her fırsatta önümüzdeki sezon Avrupa'da başarılı olmak istediğini söylüyor.



FUTBOLDA ASLA DÜN YOKTUR

TERİM, "Galatasaray ile yeni bir kupa daha kazandık. Camiamız için çok önemli bir gün. Ancak futbolda dün yok. Önümüze bakmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Bunun için çok çalışmalıyız" dedi.



RÜYALARI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK

BİR ön önce yeni sezonun çalışmalarına başlayacaklarını da ifade eden İmparator, "Kutlamalar yarın itibariyle geride kalacak. Hemen mesaiye başlayacağız. Başkanımızla oturup yol haritamızı yapacağız" diye konuştu.



ALLAH'A ÇOK ŞÜKÜR... MUTLUYUZ

FATİH Terim, şampiyonlukla biten sezonla ilgili olarak ise, "Futbolcularım ve biz büyük fedakarlıklar yaptık. Çok çalıştık. İstediğimizi aldık. Allah'a çok şükür. Yüzümüz gülüyor. Mutluyuz" ifadelerini kullandı.