Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Zalgiris Kaunas'ı mağlup edip THY Euroleague'de finale yükseldikleri maç sonrası oyuncularından övgü ile bahsetti. Deneyimli hoca, "Karakterlerini çok iyi bildiğimiz bir takıma karşı oynadık. Zalgiris'i çok iyi çalıştık ve rakibimizi mağlup ettik" dedi.
TAKIM KİMYAMIZ OTURDU
Takım kimyalarının oturduğunu da belirten Zeljko Obradovic, "Gerçekten mükemmel bir takımız. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Takım kimyası da çok önemli." ifadelerini kullandı.
TARAFTARLARA BÜYÜK ÖVGÜ
Finale çıkmayı sonuna kadar hak ettiklerini belirten Sırp çalıştırıcı, "Fenerbahçelilere çok teşekkür ediyorum. Onlar elde ettiğimiz bu büyük başarıların en önemli parçası." diye konuştu.
SIRPLAR BİZİ DESTEKLEDİ
F.Bahçe'nin Avrupa'da büyük sempati topladığını sözlerine ekleyen Obra, "Bizi destekleyen Sırpları da gördüm. Bu Fenerbahçe için çok önemli. Şimdiki hedefimiz finali kazanmak" dedi.
TAKIM KİMYAMIZ OTURDU
Takım kimyalarının oturduğunu da belirten Zeljko Obradovic, "Gerçekten mükemmel bir takımız. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Takım kimyası da çok önemli." ifadelerini kullandı.
TARAFTARLARA BÜYÜK ÖVGÜ
Finale çıkmayı sonuna kadar hak ettiklerini belirten Sırp çalıştırıcı, "Fenerbahçelilere çok teşekkür ediyorum. Onlar elde ettiğimiz bu büyük başarıların en önemli parçası." diye konuştu.
SIRPLAR BİZİ DESTEKLEDİ
F.Bahçe'nin Avrupa'da büyük sempati topladığını sözlerine ekleyen Obra, "Bizi destekleyen Sırpları da gördüm. Bu Fenerbahçe için çok önemli. Şimdiki hedefimiz finali kazanmak" dedi.
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