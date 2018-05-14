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Turkiye’nin en büyüğüyüz

Başkanı geldiklerinde ’de sadece 2 büyük kulübün var olduğunun gösterildiğini söyledi. Orman, “Şimdi Türkiye’nin en büyüğüyüz. ’dan sonra ’de en çok izlenen kulübüz” dedi

Turkiye’nin en büyüğüyüz
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Olağan İdari ve Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. 'Come to ' projesi için reklam kampanyası yaptıklarını söyleyen Orman, "Dünyada 3 milyon kişi izledi. Önemli derecede ses getirdi. Herkes 'Come To Beşiktaş' dediğin zaman biliyor" dedi.

EN ÇOK İZLENEN 2. KULÜBÜZ
Youtube'da Barcelona'dan sonra en çok izlenen kulübün Beşiktaş olduğunu söyleyen Orman, "Geldiğimizde sadece 2 büyük kulüp var gösteriliyordu. Şimdi 'nin en büyük kulübüyüz" dedi.

KULÜBÜ ASLA SATTIRMAM!
BEŞİKTAŞ'IN yabancı sermayeye satılacağı yönündeki iddiaları da yanıtlayan Başkan Orman, "Beşiktaş'ı kim satıyormuş? Buna izin vermem. Bu iddialar gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı

İDARİ VE MALİ YÖNDEN İBRA EDİLDİ
SPONSORLUK çalışmalarının iyi gittiğini vurgulayan Orman, "Toplam olarak 255 milyon doları aşmış vaziyetteyiz. Daha da iyi olacağız" dedi. Bu arada ve yönetimi idari ve mali yönden ibra edildi.
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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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