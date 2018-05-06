Yurttan ve dünyadan spor gündemi

SELAHATTİN KILIÇSALLAYAN BRONZ MADALYA KAZANDI
Rusya'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 65 kiloda üçüncülük maçında Slovenyalı David Habat'ı 8-7 yenen Selahattin Kılıçsallayan bronz madalya kazandı. Turnuvada bugün serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, 84 kiloda ise Soner Demirtaş altın madalya için mindere çıkacak.
BURSASPOR'DA SEÇİM İÇİN GERİ SAYIM VAR
Bursaspor, Kulübü ilk oturumu 19-20 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulunda 5 bin 599 üyeden 4 bin 392'sinin oy kullanabileceği açıklandı. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç, kongreyle ilgili tüm organizasyonun kurullarına ait olduğunu söyledi. Sevinç, ilk oturumu 19-20 Mayıs, çoğunluk sağlanmaması halinde ise ikinci oturumu 26-27 Mayıs'ta yapacakları da sözlerine ekledi.
ALEX FERGUSON BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ!
İngiliz ekibi Manchester United'ın efsane teknik direktörü İskoç Alex Ferguson, beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Manchester United'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Yaşanan bu süreç iyi atlatıldı ancak Ferguson'un sağlığına kavuşması için yoğun bakımda kalması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Ferguson'dan gelen haber futbol dünyasında şok etkisi yarattı.
Rusya'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 65 kiloda üçüncülük maçında Slovenyalı David Habat'ı 8-7 yenen Selahattin Kılıçsallayan bronz madalya kazandı. Turnuvada bugün serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, 84 kiloda ise Soner Demirtaş altın madalya için mindere çıkacak.
BURSASPOR'DA SEÇİM İÇİN GERİ SAYIM VAR
Bursaspor, Kulübü ilk oturumu 19-20 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulunda 5 bin 599 üyeden 4 bin 392'sinin oy kullanabileceği açıklandı. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç, kongreyle ilgili tüm organizasyonun kurullarına ait olduğunu söyledi. Sevinç, ilk oturumu 19-20 Mayıs, çoğunluk sağlanmaması halinde ise ikinci oturumu 26-27 Mayıs'ta yapacakları da sözlerine ekledi.
ALEX FERGUSON BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ!
İngiliz ekibi Manchester United'ın efsane teknik direktörü İskoç Alex Ferguson, beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Manchester United'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Yaşanan bu süreç iyi atlatıldı ancak Ferguson'un sağlığına kavuşması için yoğun bakımda kalması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Ferguson'dan gelen haber futbol dünyasında şok etkisi yarattı.
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