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Soner altına abone

, 74 kiloda altın madalya aldı. Soner böylelikle üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu oldu...

Soner altına abone

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 'nda serbest stil 74 kilo finalinde Fransız Zelimkhan Khadjiev'i 2-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Soner böylelikle üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Soner, büyük sevinç yaşarken, şampiyonluk turunu Türk bayrağıyla attı.

HEDEFİM OLİMPİYAT

Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz , "Çok mutluyum. Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak" dedi.

2 DE BRONZ KAZANDIK

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde dün 61 kiloda Recep Topal, 92 kiloda ise Serdar Böke bronz madalya kazandı.

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