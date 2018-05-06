Soner altına abone

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kilo finalinde Fransız Zelimkhan Khadjiev'i 2-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Soner böylelikle üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Soner, büyük sevinç yaşarken, şampiyonluk turunu Türk bayrağıyla attı.

HEDEFİM OLİMPİYAT

Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz Soner Demirtaş, "Çok mutluyum. Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak" dedi.

2 DE BRONZ KAZANDIK

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde dün 61 kiloda Recep Topal, 92 kiloda ise Serdar Böke bronz madalya kazandı.