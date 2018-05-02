Fenerbahçe Doğuş coach'u Obradovic, Fenerbahçe taraftarının Final Four için biletlerini aldığını, kendilerinde de bir baskı olmadığını söyledi. Sırp hoca, "Benim 17. final four'um olacak. Her seferinde aynı duyguları hissediyorum" diye konuştu.
Obra: Baskı hissetmiyoruz
Etiketler: Final Four , Fenerbahçe , Obradoviç
- 02 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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