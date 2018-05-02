Obra: Baskı hissetmiyoruz

Fenerbahçe Doğuş coach'u Obradovic, Fenerbahçe taraftarının Final Four için biletlerini aldığını, kendilerinde de bir baskı olmadığını söyledi. Sırp hoca, "Benim 17. final four'um olacak. Her seferinde aynı duyguları hissediyorum" diye konuştu.