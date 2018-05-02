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Obra: Baskı hissetmiyoruz

Obra: Baskı hissetmiyoruz

Doğuş coach'u Obradovic, Fenerbahçe taraftarının için biletlerini aldığını, kendilerinde de bir baskı olmadığını söyledi. Sırp hoca, "Benim 17. final four'um olacak. Her seferinde aynı duyguları hissediyorum" diye konuştu.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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