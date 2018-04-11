Kartal rakiplerini maddi olarak da solladı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 9 aylık mali sonuçlarını açıkladı. Söz konusu dönemde sadece Beşiktaş net kâr elde etti, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın toplam zararı ise 259 milyon lira oldu. Beşiktaş Aralık 2017- Şubat 2018 dönemini karla kapattı.
GEÇEN YIL ZARARA UĞRAMIŞTI
Beşiktaş ara hesap döneminde 48,1 milyon TL ortaklık net dönem kârı kaydetti. Siyah beyazlı takım bir önceki yılın aynı dönemindeki 22,2 milyon TL zarar yazmıştı. Bu artışta Devler Ligi'nin büyük katkısı oldu.
BEŞİKTAŞ'IN KASASI DOLDU
Böylece Beşiktaş'ta Haziran 2017- Şubat 2018 dönemi dokuz aylık ana ortaklık net dönem kârı 44,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu da Beşiktaş'ın kasasına önemli bir paranın girmesine neden oldu.
F.BAHÇE&G.SARAY DÜŞÜŞTE
Fenerbahçe ise bu dönemde 104,96 milyon TL zarar etti. Esas faaliyet zararı ise 142 milyon TL'ye yükseldi. Galatasaray'ın ise 9 aylık net zararı 155 milyon TL oldu. Böylece iki kulüp de zarara uğradı.
GEÇEN YIL ZARARA UĞRAMIŞTI
Beşiktaş ara hesap döneminde 48,1 milyon TL ortaklık net dönem kârı kaydetti. Siyah beyazlı takım bir önceki yılın aynı dönemindeki 22,2 milyon TL zarar yazmıştı. Bu artışta Devler Ligi'nin büyük katkısı oldu.
BEŞİKTAŞ'IN KASASI DOLDU
Böylece Beşiktaş'ta Haziran 2017- Şubat 2018 dönemi dokuz aylık ana ortaklık net dönem kârı 44,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu da Beşiktaş'ın kasasına önemli bir paranın girmesine neden oldu.
F.BAHÇE&G.SARAY DÜŞÜŞTE
Fenerbahçe ise bu dönemde 104,96 milyon TL zarar etti. Esas faaliyet zararı ise 142 milyon TL'ye yükseldi. Galatasaray'ın ise 9 aylık net zararı 155 milyon TL oldu. Böylece iki kulüp de zarara uğradı.
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