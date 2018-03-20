Sambacı zafere inanıyor

Fenerbahçe maçının ikinci yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Fernando Reges, "Fatih hocayla birlikte çok iyi bir ritim yakaladık. Sezon sonunda kupa bizim olacak. Buna yürekten inanıyorum" dedi.

TRABZON'U YENECEĞİZ

Tecrübeli oyuncu, "Önümüzde 8 hafta kaldı. Milli aradan sonra Trabzonspor ile zorlu bir maça çıkacağız. Taraftarımızın önünde kazanacağımızı düşünüyorum. Şu an çok iyi durumdayız" diye konuştu.



18 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

Brezilyalı oyuncu Fernando, bu sezon 18 maçta görev aldı. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda 1 kez rakip fileleri sarstı