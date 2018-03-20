;
Yol Durumu
  1. Şimdi bizi böldüler
  2. Değer

Berabere kaldık diye seviniyorlar

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Asbaşkanı , “lılar berabere kaldık diye seviniyorlar. Hakeme dua etsinler. Yoksa yine yenmiştik” dedi

Berabere kaldık diye seviniyorlar
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Asbaşkanı Mahmut Uslu'nun, cumartesi gecesi oynanan Galatasaray derbisinin ardından yakın çevresine maçla ilgili açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.

YİNE PUANSIZ GİDERLERDİ
Derbi maçta hakem fiyaskosu olduğuna değinen Mahmut Uslu, "Kimse kimseyi kandırmasın. Hepimiz farkındayız... Kadıköy'de aldıkları beraberliğe seviniyorlar. Hakeme dua etsinler. Penaltıları çalmadı. Yoksa onları yine puansız göndermiştik" ifadelerini kullandı.

YATMAYA MI GELDİNİZ!
Bu arada Mahmut Uslu'nun derbi maç sırasında yerinden kalkarak Fatih Terim'e, "Kaldırsana adamlarını yerden. Futbol oynamaya mı geldiniz yatmaya mı. Oynayın oynayın, futbol oynayın" diye bağırdığı da gelen haberler arasında.

​'GALİBİYETİ KAÇIRDIK' LAFLARI ALDATMACA!
Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Asbaşkanı , lılar'ın "Galibiyeti kaçırdık" şeklindeki sözlerine de değinerek, "Bunların hepsi boş laf. Kimin galibiyeti kaçırdığını herkes gördü. Galibiyeti kaçırsalar buna üzülürlerdi. Ama onlar 1 puan için mutlular" dedi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar