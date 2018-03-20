Berabere kaldık diye seviniyorlar
Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Asbaşkanı Mahmut Uslu, “Galatasaraylılar berabere kaldık diye seviniyorlar. Hakeme dua etsinler. Yoksa yine yenmiştik” dedi
YİNE PUANSIZ GİDERLERDİ
Derbi maçta hakem fiyaskosu olduğuna değinen Mahmut Uslu, "Kimse kimseyi kandırmasın. Hepimiz farkındayız... Kadıköy'de aldıkları beraberliğe seviniyorlar. Hakeme dua etsinler. Penaltıları çalmadı. Yoksa onları yine puansız göndermiştik" ifadelerini kullandı.
YATMAYA MI GELDİNİZ!
Bu arada Mahmut Uslu'nun derbi maç sırasında yerinden kalkarak Fatih Terim'e, "Kaldırsana adamlarını yerden. Futbol oynamaya mı geldiniz yatmaya mı. Oynayın oynayın, futbol oynayın" diye bağırdığı da gelen haberler arasında.
'GALİBİYETİ KAÇIRDIK' LAFLARI ALDATMACA!
Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Asbaşkanı Mahmut Uslu, Galatasaraylılar'ın "Galibiyeti kaçırdık" şeklindeki sözlerine de değinerek, "Bunların hepsi boş laf. Kimin galibiyeti kaçırdığını herkes gördü. Galibiyeti kaçırsalar buna üzülürlerdi. Ama onlar 1 puan için mutlular" dedi.
Etiketler: Mahmut Uslu , Galatasaray
- 20 Mart 2018, Salı
- Gazete
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