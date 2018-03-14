Galatasaray'ı her şartta yeneriz
Özel bir kanalda konuşan F.Bahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu, “Galatasaray’ı her şartta yeneriz önemli olan diğer maçlar. Hakemlerle ilgili kaygılarımız var. Malatya maçına bir baksınlar” dedi
ÖNEMLİ OLAN DİĞER MAÇLAR
Uslu şu ifadeleri kullandı: Her şartta Galatasaray'ı yeneceğiz. Yeter ki birlik olalım. Bu maçı çok fazla düşünmüyoruz. Önemli olan ondan sonraki maçlar. Onların açıklamaları bizi çok fazla ilgilendirmiyor.
MALATYA MAÇINA BİR BAKIN!
Hakemlerle ilgili kaygımız tabi ki var. Bununla ilgili konuşmak bile istemiyorum. Malatya maçına bakın. Allah aşkına net 7 tane faulümüz var. Oyuncumuz hastanelik oldu ama hakem kart bile göstermedi.
ALEX'İN GELMESİ DOĞRU DEĞİL
Taraftar sadece F.Bahçe'yi desteklesin. Alex'in maça gelmesini yanlış buluyorum. Onu getiren adam maça götürmeyelim diyor ama maça getiriyorlar. Ali Koç çıkıp Alex'i ben maça getirdim desin ama diyemiyor.
Etiketler: Mahmut Uslu , Galatasaray , Fenerbahçe , Ali Koç
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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