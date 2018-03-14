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'ı her şartta yeneriz

Özel bir kanalda konuşan F.Bahçe Asbaşkanı , “’ı her şartta yeneriz önemli olan diğer maçlar. Hakemlerle ilgili kaygılarımız var. Malatya maçına bir baksınlar” dedi

Galatasarayı her şartta yeneriz
Cumartesi akşamı ile şampiyonluk yarışında son derece kritik bir derbiye çıkacak olan Fenerbahçe'de Asbaşkan ve Genel Sekreter- Mahmut Uslu, önemli açıklamalarda bulundu. Derbiyi kazanacaklarını söyleyen Mahmut Uslu, buna karşın dev maçta hakemle ilgili kaygılarının da olduğunu belirtti.

ÖNEMLİ OLAN DİĞER MAÇLAR
Uslu şu ifadeleri kullandı: Her şartta Galatasaray'ı yeneceğiz. Yeter ki birlik olalım. Bu maçı çok fazla düşünmüyoruz. Önemli olan ondan sonraki maçlar. Onların açıklamaları bizi çok fazla ilgilendirmiyor.

MALATYA MAÇINA BİR BAKIN!
Hakemlerle ilgili kaygımız tabi ki var. Bununla ilgili konuşmak bile istemiyorum. Malatya maçına bakın. Allah aşkına net 7 tane faulümüz var. Oyuncumuz hastanelik oldu ama hakem kart bile göstermedi.

ALEX'İN GELMESİ DOĞRU DEĞİL
Taraftar sadece F.Bahçe'yi desteklesin. Alex'in maça gelmesini yanlış buluyorum. Onu getiren adam maça götürmeyelim diyor ama maça getiriyorlar. Ali Koç çıkıp Alex'i ben maça getirdim desin ama diyemiyor.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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