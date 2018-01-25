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Cimbom’dan Eto’o bombası

Teknik direktör önlerinde çok az zaman kaldığı için 36 yaşındaki Eto’o’ya onay verdi. Kamerunlu yıldız da G.Saray’a sıcak bakıyor. Sarı-Kırmızılılar, 'nun menajeri De Happi ile bugün mali konuları bir kez daha görüşecek. Arada çok ufak pürüzler kaldığı ifade ediliyor

Cimbom’dan Eto’o bombası
Ara döneminin kapanmasına 1 haftadan az bir süre kala Galatasaray'da büyük bir hareketlilik yaşanıyor... Ekonomik sıkıntılara rağmen Fatih Terim'in ısrarla istediği forvet takviyesini gerçekleştirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'da rota bir anda Antalya'ya döndü. Yönetim, Samuel Eto'o için düğmeye bastı.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Menajeri tarafından Galatasaray'a önerilen 36 yaşındaki Kamerunlu yıldıza Terim'in de onay vermesinin ardından girişimler başladı. Dün Eto'o'nun menajeri Wilfried De Happi ile masaya oturuldu.

ALACAKLARINA KARŞI BONSERVİS
Görüşme çok olumlu geçerken, taraflar ekonomik konulardaki pürüzleri çözmek için bugün yeniden bir araya gelecek. Eto'o'nun alacaklarına karşılık Antalyaspor'dan bonservisini alacağı öğrenildi.

1.5 YILLIĞINA FAYDALI OLABİLİR!
Kalan kısa sürede yurt dışından forvet transferi yapmanın zor olduğunu düşünen yönetim, Eto'o'dan 1.5 yıl faydalanabileceğini düşünüyor. Terim'in de tecrübeli yıldızla ilgili olumlu görüş bildirdiği belirlendi.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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