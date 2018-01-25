Cimbom’dan Eto’o bombası

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Menajeri tarafından Galatasaray'a önerilen 36 yaşındaki Kamerunlu yıldıza Terim'in de onay vermesinin ardından girişimler başladı. Dün Eto'o'nun menajeri Wilfried De Happi ile masaya oturuldu.
ALACAKLARINA KARŞI BONSERVİS
Görüşme çok olumlu geçerken, taraflar ekonomik konulardaki pürüzleri çözmek için bugün yeniden bir araya gelecek. Eto'o'nun alacaklarına karşılık Antalyaspor'dan bonservisini alacağı öğrenildi.
1.5 YILLIĞINA FAYDALI OLABİLİR!
Kalan kısa sürede yurt dışından forvet transferi yapmanın zor olduğunu düşünen yönetim, Eto'o'dan 1.5 yıl faydalanabileceğini düşünüyor. Terim'in de tecrübeli yıldızla ilgili olumlu görüş bildirdiği belirlendi.
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