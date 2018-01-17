 ;
Yol Durumu
  1. Tosic’e çifte talip
  2. Maç Bursa'nın tur Gençler'in

Kartal’da yeni hedef Chicharito

Beşiktaş, asıl adı olan ‘Chicharito (Küçük bezelye)’ lakaplı golcüyü transfer etmek için gaza bastı. Başkan , Meksikalı forvetin kadroya katılması için menajer 'a tam yetki verdi

Kartal’da yeni hedef Chicharito
Beşiktaş forvet transferinde vites yükseltti... Cuma gününe kadar golcü transferini bitirmek isteyen Siyah- Beyazlı yönetim ilk operasyonu yaptı. Başkan Orman menajer Ahmet Bulut'u İngiltere'ye gönderdi. Bulut'un burada West Ham'da forma giyen Meksikalı golcü Chicharito için teklif yaptığı öğrenildi.

KİRALAMA TEKLİFİNİ SUNDU
"Küçük bezelye" anlamına gelen "Chicharito" lakaplı Meksikalı golcüyü sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Beşiktaş'ın Bulut aracılığıyla İngiliz kulübü West Ham'a resmi kiralama teklifini yaptı.

BU SEZON SADECE 4 GOL ATTI
Leverkusen' de 2 başarılı sezon geçiren ve 2 sezonda resmi maçlarda 39 gol atan Meksikalı forvet bu sezon 4 gole imza attı. Siyah-Beyazlı takım bu oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

ORMAN VE GÜNER BEKLEMEDE
Menajer Ahmet Bulut'un West Ham'la anlaşma sağlaması durumunda Başkan Orman ve Umut Güner'i İngiltere'ye davet edeceği öğrenildi. Bu arada Slimani alternatifi de gündemdeki yerini koruyor.
Etiketler: , ,
  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar