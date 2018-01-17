Kartal’da yeni hedef Chicharito

KİRALAMA TEKLİFİNİ SUNDU
"Küçük bezelye" anlamına gelen "Chicharito" lakaplı Meksikalı golcüyü sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Beşiktaş'ın Bulut aracılığıyla İngiliz kulübü West Ham'a resmi kiralama teklifini yaptı.
BU SEZON SADECE 4 GOL ATTI
Leverkusen' de 2 başarılı sezon geçiren ve 2 sezonda resmi maçlarda 39 gol atan Meksikalı forvet bu sezon 4 gole imza attı. Siyah-Beyazlı takım bu oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
ORMAN VE GÜNER BEKLEMEDE
Menajer Ahmet Bulut'un West Ham'la anlaşma sağlaması durumunda Başkan Orman ve Umut Güner'i İngiltere'ye davet edeceği öğrenildi. Bu arada Slimani alternatifi de gündemdeki yerini koruyor.
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