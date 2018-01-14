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Hagi Aslan’ın kampını ziyaret etti

Efsane oyuncu Sarı-Kırmızılı takımı ziyaret etti

Hagi Aslan’ın kampını ziyaret etti
G.Saray'ın efsane futbolcusu , dün Sarı-Kırmızılı takımı kampında ziyaret etti. Hagi, eski takım arkadaşları ve hocası 'le hasret giderdi.

RAKİP OLACAKLAR
Hasan Şaş, Hagi ile birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medyada, "Söze gerek var mı?" notu ile paylaştı. G.Saray bugün saat 17.00'de Hagi'nin takımı Vitorul ile hazırlık maçı yapacak.
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