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Selçuk formaya göz kırpıyor!

Tudor, Belhanda’nın yerine kimi oynatacağını düşünürken, Selçuk hırsıyla dikkatleri çekiyor

Selçuk formaya göz kırpıyor!
Trabzonspor maçında kırmızı kart cezalısı Belhanda'nın yerine kimin oynayacağı belirsizliğini koruyor... İdmanlarda denemeler yapan Tudor da kesin kararını vermedi.

RODRIGUES ÖNDE AMA...
Hırvat hoca ilk planda Rodrigues'i düşünse de Selçuk İnan idmanlardaki hırsı ve performansıyla formaya bir adım daha yakın durumda.
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