4A SGK ve 4B Bağkur’lu milyonlarca emekliye az evvel açıklandı! 17-18-19-25-26-27 Ağustos tarihlerinde hesapta hazır!

Ancak, bazı özel durumlar veya hafta sonlarına denk gelen tarihler sebebiyle bu günlerde değişiklikler olabiliyor. Bu tür değişiklikler, emeklilerin maaşlarını daha önceden bilmesine ve buna göre mali planlamalarını yapmalarına imkan tanıyor, böylece maddi hazırlıklarını daha iyi bir şekilde yönetebiliyorlar.
Emekli Maaşı Farkı Ne Zaman Yatacak?
SGK tarafından yapılan açıklamada, "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Günleri
SSK'lı emekliler ve Bağ-Kur'lu emekliler için ödeme takvimleri farklılık gösteriyor. İşte ayrıntılı bilgiler:
SSK Emeklilerinin Ödeme Takvimi
Son rakamı 9 olanlar 17 Ağustos
Son rakamı 7 olanlar 18 Ağustos
Son rakamı 5 olanlar 19 Ağustos
Son rakamı 3 olanlar 20 Ağustos
Son rakamı 1 olanlar 21 Ağustos
Son rakamı 8 olanlar 22 Ağustos
Son rakamı 6 olanlar 23 Ağustos
Son rakamı 4 olanlar 24 Ağustos
Son rakamı 2 olanlar 25 Ağustos
Son rakamı 0 olanlar 26 Ağustos'ta maaşlarını banka hesaplarında bulacaklar.