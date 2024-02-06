Erken emekli olmak için o detaya dikkat! Yeni tablo kesinleşti!

2024 yılı itibarıyla, erken emeklilik sisteminde önemli değişiklikler yapılıyor. Türk İş Kanunu çerçevesinde yapılan bu düzenlemeler, çalışma saatleri, tatil ücretleri ve benzeri birçok konuda yenilikler getiriyor. Erken emeklilik için sigorta başlangıcı, eksik prim günlerinin tamamlanması, çocuklar için sigorta ve ölüm aylığı gibi konular, bu sürecin en çok tartışılan yönlerini oluşturuyor.
Sigorta Başlangıcı ve Prim Günleri
Erken emeklilik planında, sigorta başlangıcı ve prim günlerinin eksiksiz tamamlanması kritik öneme sahiptir. Sigorta başlangıcı, erken emekliliğin temelini oluştururken, yeterli prim günü biriktirmek, bu sürecin en önemli adımıdır. Çocukları erken yaşta sigortalı yapmak, aileler tarafından sıkça tercih edilen bir yöntem olup, bu, çocukların erken emekli olmalarına olanak tanıyabilir. Ancak, İş Kanunu'na göre, sigortalılık süresinin 18 yaşından önce başlaması, prim günü ve yaş açısından avantajlar sağlasa da, ilk sigortalılık tarihi 18 yaşını doldurdukları günden itibaren geçerli olur.
Ölüm Aylığı ve Hak Sahipliği
Vefat eden bir sigortalının geride bıraktığı eşine bağlanan ölüm aylığı, kadın-erkek ayrımı gözetmeksizin hak sahiplerine sağlanır. Dul aylığı olarak da bilinen bu ödeme, eşini kaybeden erkeklerin de yararlanabildiği bir haktır. Çalışma ya da emeklilik durumu, ölüm aylığı alınmasına engel teşkil etmez. Ancak, yeniden evlenme durumunda ölüm aylığı kesilir.