Erken emekli olmak için o detaya dikkat! Yeni tablo kesinleşti!

Erken emeklilik, detaylı bir araştırma ve bilgi birikimi gerektiren bir süreçtir. 2024 yılında yapılan yeni düzenlemelerle birlikte, çalışanlar için farklı fırsatlar ve alternatifler sunuluyor. Erken emeklilik sürecinde, sigorta başlangıcı, prim günleri ve ölüm aylığı gibi konulara dikkat edilmesi, bu hedefe ulaşmada önemli rol oynar. Böylece, erken emeklilik hayali olanlar için doğru planlama ve bilgi ile bu hayali gerçekleştirme fırsatı doğar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çalışma hayatına yönelik önemli reformlar masada. Bu reformlar arasında öne çıkanlar; ev kadınlarına sosyal güvence ve Bağ-Kur'lulara erken emeklilik imkanı sunulması. Aile Koruma Paketi kapsamında getirilecek olan bu düzenlemelerle, çalışma imkanı bulamayan veya prim günü eksik olan vatandaşlarımız için emeklilik kapısı aralanıyor.

Ev Kadınları için Emeklilik Fırsatı Ev kadınları, artık isteğe bağlı prim ödemeleri sayesinde emeklilik hakkına sahip olabilecekler. Devlet, prim ödemelerinin üçte birini karşılayacak ve böylece sosyal güvencesiz kadınların emekli olabilmesi için büyük bir adım atılmış olacak. Bu sayede, prim günü eksik olanlar da yaş şartlarını tamamlayarak emekliliğe erken adım atabilecekler.

Nasıl Emekli Olunacak? Kadınların prim ödemeleri, Aile Koruma Paketi'yle birlikte devlet tarafından desteklenecek. Kadınlar, Bağ-Kur kapsamında toplam 5400 gün prim ödemiş olmaları halinde emeklilik hakkı kazanacaklar. Daha önce bir işte çalışmış ve prim ödemiş kadınlar için emeklilik süreci daha da kolaylaşacak. Anneler için ise yıpranma payı benzeri ek prim günü ve yaş indirimleri de gündemde.

Bağ-Kur'lu Vatandaşlara Müjde: 7200 Günle Erken Emeklilik Sosyal güvencesi olan ev kadınları ve anneler için getirilecek olan Fiili Hizmet Zammı benzeri uygulama ile, ödenen prim günlerine ek olarak her yıl ilave prim günü kazanılacak. Böylece, daha az prim ödeyerek ve daha genç yaşta emeklilik mümkün hale gelecek. 1999 öncesinde Bağ-Kur emeklilik şartları kadınlar için 7200, erkekler için 9000 günken, bu şart sonraki dönemlerde herkes için 9000 güne çıkarılmıştı. Yeni düzenleme ile bu şart, 7200 güne indirilecek ve küçük esnaf için emeklilikte prim günü şartı kolaylaştırılacak.