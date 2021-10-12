3 yıl erken emekli olabilirsiniz! Peş peşe açıklandı! Sayı artıyor! Emekli ikramiyesi ödemesi ise...

Erken emeklilik her bireyin hayali... Sosyal güvenlik sistemi vatandaşlara birtakım hallerde daha erken emekli olmayı gerçekleştiren fırsatlar sunuyor. Yıpranmayla 5 seneye kadar erken emekli olmak mümkün. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ek prim hakkı veriliyor. Bu, emekli olunacak prim rakamını artırırken, emekli olunacak yaş haddini de düşürüyor. 'Yıpranma hakkı' olarak öğrenilen fakat teknik deyimi 'fiili hizmet zamanı zammı FHZ' olan uygulama, çalışanın daha erken emekli olmasını sağlıyor
FAZLADAN SÜRE KAZANILIYOR
Bu hak, son yapılan düzenlemelerle 350 bin sağlıkçı ile cezaevi görevlilerine tanındı. Şu anda toplam 45 işkoluna erken emeklilik imkânı tanınmış durumda. Çimento sektöründe çalışandan tutun da cam ve madencilik alanında çalışanlara kadar birçok meslek bu listeye dahil. Bu kapsamda belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.
EMEKLİLİK YAŞINI ÖNE ÇEKİYOR
Normal çalışma süresi olan 360 günün üzerine çalıştığı riskli sektöre ve kanunun bu sektörde tanıdığı artı süreye göre fazladan hizmet süresi ekleniyor. Normal şartlarda 360 gün çalışılması gerekirken, cıva üretiminde çalışanlar bir yıl içinde 450 gün çalışmış sayılıyor. Madenlerde çalışanlar için bu süre daha fazla 180 gün, yani 6 ay. Yeraltı madenlerinde çalışan bir işçi 360 gün çalıştığında fiili hizmet süresi zammı uygulandığında 540 gün çalışmış sayılıyor; bu da emekliliği öne çekiyor.