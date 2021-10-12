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    • SGK
    • 12.10.2021 16:40
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    • 12.10.2021 16:40
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    3 yıl erken emekli olabilirsiniz! Peş peşe açıklandı! Sayı artıyor! Emekli ikramiyesi ödemesi ise...

    Teker teker açıklandı sayı arttıkça artıyor. Milyonlarca bireyi çok yakından ilgilendiriyor. 3 sene erken emekli oluyorlar. Erken emeklilik beraberinde ikramiye de alıyorlar. Yıpranma gün sayısı, oluşturulan işe göre 5 ile 8 sene arasında değişiyor; işçi ve memurun emekli olacağı yaş haddinden düşüyor. Bu, prim bozukluğu olmayan işçi ya da memurun 3 sene erken emekli olmasını sağlıyor. Aynı vakitte memurların yararlandıkları yıpranma sürelerine emeklilik ikramiyesi de ekleniyor. İşte erken emekli olunan meslekler...

    takvim.com.tr
    Peş peşe açıklandı! 3 yıl erken emekli olabilirsiniz!

    Erken emeklilik her bireyin hayali... Sosyal güvenlik sistemi vatandaşlara birtakım hallerde daha erken emekli olmayı gerçekleştiren fırsatlar sunuyor. Yıpranmayla 5 seneye kadar erken emekli olmak mümkün. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ek prim hakkı veriliyor. Bu, emekli olunacak prim rakamını artırırken, emekli olunacak yaş haddini de düşürüyor. 'Yıpranma hakkı' olarak öğrenilen fakat teknik deyimi 'fiili hizmet zamanı zammı FHZ' olan uygulama, çalışanın daha erken emekli olmasını sağlıyor

    FAZLADAN SÜRE KAZANILIYOR

    Bu hak, son yapılan düzenlemelerle 350 bin sağlıkçı ile cezaevi görevlilerine tanındı. Şu anda toplam 45 işkoluna erken emeklilik imkânı tanınmış durumda. Çimento sektöründe çalışandan tutun da cam ve madencilik alanında çalışanlara kadar birçok meslek bu listeye dahil. Bu kapsamda belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.



    EMEKLİLİK YAŞINI ÖNE ÇEKİYOR

    Normal çalışma süresi olan 360 günün üzerine çalıştığı riskli sektöre ve kanunun bu sektörde tanıdığı artı süreye göre fazladan hizmet süresi ekleniyor. Normal şartlarda 360 gün çalışılması gerekirken, cıva üretiminde çalışanlar bir yıl içinde 450 gün çalışmış sayılıyor. Madenlerde çalışanlar için bu süre daha fazla 180 gün, yani 6 ay. Yeraltı madenlerinde çalışan bir işçi 360 gün çalıştığında fiili hizmet süresi zammı uygulandığında 540 gün çalışmış sayılıyor; bu da emekliliği öne çekiyor.



        5 YIL YIPRANMA HAKKI VE 2.5 YIL ERKEN EMEKLİLİK

        Sağlıkçılara tanınan yıpranma hakkı, 3 Ağustos 2018 tarihinden sonraki çalışmalara uygulanıyor. Sağlıkçılara çalıştıkları her 360 güne karşılık, 60 gün ilave edilecek. Sağlık çalışanları, yıpranma hakkı kapsamında 5 yıla kadar fiili hizmet süresi zammından yararlanabilecek. Otuz yıl çalışanlar, 35 yıl çalışmış kabul edilerek, emekli aylıkları 35 yıl hizmet üzerinden bağlanacak. Yaş haddinden de fiili hizmet süresi zammının yarısı oranında indirim yapılacak. Beş yıl yıpranma hakkı elde eden bir sağlık çalışanı, 2.5 yıl erken emekli olabilecek.

        BU TARİHTEN SONRA GEÇERLİ

        Ceza infaz kurumları personeline sağlanan yılda 90 günlük yıpranma hakkından kurum müdürü, idare memuru, infaz ve koruma baş memuru, infaz ve koruma memuru unvanlı kadrolarda bulunlar ile bu kurumlarda hükümlü ve tutuklularla irtibat içindeki diğer görevliler yararlanabiliyor. Ceza infaz kurumu personeli için yıpranma, 25 Ağustos 2017'den sonraki çalışmaları için geçerli olacak.



        EMEKLİLİK İKRAMİYESİ DE ÖDENİYOR

        Yıpranma gün sayısı yapılan işe göre 5 ile 8 yıl arasında değişiyor. İşçi ve memurların yararlandıkları yıpranma sürelerinden üç yılı geçmemek üzere işçi ve memurun emekli olacağı yaş haddinden düşüyor. Bu, prim sorunu olmayan işçi veya memurun üç yıl erken emekli olmasını sağlıyor. Memurların yararlandıkları yıpranma sürelerine ayrıca emeklilik ikramiyesi de ödeniyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

        MADEN İŞÇİLERİ KAÇ SENEDE EMEKLİ OLUYOR?

        Son derece riskli ve tehlikeli bir iş yapan maden işçileri amacıyla emeklilik konusu ile ilgili basitlikler sağlanmaktadır. Pek çok şahıs "maden işçileri kaç yaşında emekli oluyor?" Sorusunun yanıtını merak eder iken maden işçileri emeklilik konusu ile ilgili yaş sınırı aranmamaktadır. Maden işçilerine çalıştıkları her sene amacıyla 180 gün yıpranma payı eklenmekte olup böylece maden işçileri 5 senede emekli oluyor. Türkiye'de erken emeklilik hakkı ile en kısa sürede emekli olanlar maden işçileri olup 5 sene çalışma ile emeklilik hakkı elde etmektedirler. Diğer SGK yıpranma payı meslekleri amacıyla da yer alan vatandaşlar ise 10 senede erken emeklilik hakkı elde etmektedir.
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