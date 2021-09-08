SSK, Bağ-Kur'lu kazançlı emeklilik için 3.5 yıl formülü... O tarihe dikkat edin! Bu seçim milyonları erken emekli ediyor!

Anında emekli olabilirsiniz. 5510 Sayılı Yasa'yla bütün Sosyal Güvenlik Kurumları tek çatı altında toplanmış olsa da Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor. Alacakları maaş ve zamlar da bağlı olunan kurumlara göre farklılık gösteriyor. 1.261 gün ile emeklilik statünüzü kendiniz değiştirebilirsiniz. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların hangi kurumdan emekli olacağını, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor. Emeklilik tarihinden önceki son 7 yılın yarısından bir fazla olan 1.261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.
TARİHE DİKKAT!
Ancak son 3.5 yıl, yani 1.261 gün ile emeklilik statünüzü kendiniz değiştirebilirsiniz. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların hangi kurumdan emekli olacağını, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor. Emeklilik tarihinden önceki son 7 yılın yarısından bir fazla olan 1.261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor. Dolayısıyla 10 yıl Bağ-Kur'lu olarak çalışmış olsanız bile emekliliğinize 1.261 gün kala SSK'lı olarak çalışmaya başlarsanız bu kurumdan olarak emekli olabiliyorsunuz.
NASIL HESAPLANIYOR?
Böylece Bağ-Kur'a göre daha yüksek maaş alma imkanınız doğuyor. Prim şartı da düşüyor. 7 ve 3.5 yıl kavramları takvim yılını değil, prim ödenen gün sayılarını ifade ediyor.
Yani emeklilik kurumu olarak bakılacak son 7 yılın, geriye doğru takvim olarak değil, sigortalı geçen 7 yıl olarak anlaşılması gerekiyor. Eşitlik halinde son kurum belirleyici oluyor. 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanların ise tüm çalışma hayatına bakılıyor ve hangi kurumdan daha fazla prim ödenmişse, orası emekliliği belirliyor.