SSK, Bağ-Kur'lu kazançlı emeklilik için 3.5 yıl formülü... O tarihe dikkat edin! Bu seçim milyonları erken emekli ediyor!

NASIL HESAPLANIYOR?

Böylece Bağ-Kur'a göre daha yüksek maaş alma imkanınız doğuyor. Prim şartı da düşüyor. 7 ve 3.5 yıl kavramları takvim yılını değil, prim ödenen gün sayılarını ifade ediyor.

Yani emeklilik kurumu olarak bakılacak son 7 yılın, geriye doğru takvim olarak değil, sigortalı geçen 7 yıl olarak anlaşılması gerekiyor. Eşitlik halinde son kurum belirleyici oluyor. 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanların ise tüm çalışma hayatına bakılıyor ve hangi kurumdan daha fazla prim ödenmişse, orası emekliliği belirliyor.