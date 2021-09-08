Hakkınızı kullanmalısınız! Kimse bilmiyor ve başvurmuyor! Başvurana ise hemen maaşı bağlanıyor
Başvurana hemen maaş bağlanıyor! Ama kimsenin haberi yok! Çalışanların en çok merak ettiği konuların başında 'Ne vakit emekli olurum?' sorusu geliyor. Fakat mevzuatta seneler içinde oluşturulan farklılıklar sebebi ile pek çok şahıs emeklilik tarihini tam olarak bilmiyor. Emeklilik hesaplaması gerçekleştirmek isteyen milyonlarca sigortalı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun(SGK) ne vakit emekli olabilirim sorgulamasını kullanıyor. Ne zaman emekli olabileceğinizi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı üzerinde hizmete sunduğu "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz.
Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Birçok vatandaş yaş şartını tam olarak bilmiyor. Hakkı bulunduğu durumda emeklilik müracaatı yapmayan çok şahıs var. Hemen müracaat yapana maaşı bağlanıyor. Yoğun gerilim ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste bulunduğu gibi sizin de natural olarak en büyük iateğiniz rahat ve hayat niteliği yüksek bir emeklilik hayatıdır. Eğer emekliliğiniz amacıyla şuandan planlamalar yapıyorsanız, ne vakit emekli olacağınızı daha eskiden bilmediğinizde/hesaplamanızda yarar var.
Çalışanlar başta emeklilikle ilgili sorular olmak üzere, tazminat hakkı, isteğe bağlı sigortalılık, doğum borçlanması gibi konularda araştırma yapıyor. Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan çalışanların en çok merak ettiği soruları yanıtladı. İşte o sorular ve cevapları...
Soru: İşçinin iş akdi işveren tarafından feshediliyor. Kişiye ihbar süresi bildiriliyor, ihbar sürenizin sonunda iş akdiniz sonlandırılacaktır bilgisi veriliyor. Fakat işçi işten çıkarılacağını öğrenince 4 haftalık ihbar süresini çalışmak istemediğini yazılı beyan ediyor, aynı gün mesaisi dolmadan işi bırakıp ayrılıyor. Bu durumda işçiye ihbar tazminatı hakkı doğar mı?
Cevap: İş kanununa göre iş sözleşmesinin feshedilmesi için ihbar süresinin dolması gerekir. Bu süreçte işçi çalışmak, işveren de çalıştırıp maaş ödemek durumunda. Tabi, iş sözleşmesi feshi derhal yapılacak fesihler arasına girmiyorsa. İhbar süresi içinde işçi kendi işi bırakmışsa işverenin ihbar tazminatını ödemesine gerek yoktur. Ayrıca, bu durumda işçinin ihbar süresine karşılık gelen ihbar tazminatını işverene ödemesi de söz konusu olabiliyor.
ÜÇÜZ İÇİN TEK ÇOCUK BORÇLANILIR
Soru: Doğum borçlanmasında bir doğumda üçüz bebekler için üç çocuk borçlanma hakkımız var mı? Eşim 1995 girişli, 3250 iş günü, 1978 doğumlu, 4 çocuğumuz var. İlk çocuklarımız üçüz, sonra tek çocuk oldu. Doğum borçlanması yapabilir miyiz?
Cevap: Doğum borçlanması yapabilirsiniz. Doğumdan önceki 8 haftalık süre ile çoğul gebelik halinde de 10 haftalık süre ve doğuma 3 hafta kalana kadar çalışılması durumunda ve doğum sonrası süre dahil toplam 2 yıllık süre borçlanılabiliyor. Üçüz çocuk için toplu borçlanma yapamazsınız. Tek doğum olduğu için bir çocuk gibi borçlanma yapabilirsiniz.