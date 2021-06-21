Temmuz ayında emeklilerin geliri artacak ve milyonlarca kişi ikinci ikramiye tarihini heyecanla araştırıyor. Yılın ikinci ikramiyesini bekleyen milyonlar yapılacak açıklamaya kilitlendi. Gelecek ay hem maaşlara zam yapılacak hem de ikramiyelerle emekliler ek kazanç sağlamış olacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte ödemelerle ilgili bilgiler...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

2021 yılında Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Büyük ihtimalle ikramiye 12-19 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak.

İşte ikramiye ve zamma dair son gelişmeler;