Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 21.06.2021 14:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.06.2021 14:10
    ABONE OL

    ? SSK Bağ-Kur 2021 Kurban Bayramı si ne zaman ödenecek?

    Mayıs ayının ilk günlerinde zamlı bayram si alan milyonlarca yılın ikinci ikramiyesinin ödeme tarihini merak etmeye başladı. Temmuz ayına günler kala emekliler bir yandan maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklanırken bir yandan da yılın ikramiyelerinin ödeneceği tarihi bekliyor. Peki, ? SSK Bağ-Kur 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler...

    Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

    Temmuz ayında emeklilerin geliri artacak ve milyonlarca kişi ikinci ikramiye tarihini heyecanla araştırıyor. Yılın ikinci ikramiyesini bekleyen milyonlar yapılacak açıklamaya kilitlendi. Gelecek ay hem maaşlara zam yapılacak hem de ikramiyelerle emekliler ek kazanç sağlamış olacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte ödemelerle ilgili bilgiler...

    KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

    2021 yılında Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Büyük ihtimalle ikramiye 12-19 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak.

    İşte ikramiye ve zamma dair son gelişmeler;

    Emekliler, Temmuz ayında hem zam oranını öğrenecek hem de yeni maaşlarını cebine koyacak. Tam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

    TEMMUZ'DA EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

    Emekliler Temmuz'da hem zam hem bayram ikramiyesi almaya hazırlanıyor. 5 Temmuz'da belli olacak zam oranı merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

        Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran enflasyonuyüzde 1.21 olarak tahmin edildi.

        Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.67 olacak.

        2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş ise 2 bin 419 lira 77 kuruştan 2 bin 605 lira 37 kuruşa ulaşacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HDP'ye kapatma davasında ilk inceleme bugün
        Haberler SGK Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?