Yüz binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Bunu yapan çalışanlar zararlı çıkıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar(EYT), yaş şartına bakılmaksızın emekli olmak istiyor. Henüz EYT'de son durum ile ilgili bir değişiklik gündemde yok. Fakat çalışma hayatına devam eden EYT'lilerin göz ardı ettiği bir konu var. Emekli maaşlarının düşmemesi için sigortasız olarak çalışan EYT'liler, yasal olarak tanınan hiçbir haktan faydalanamıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar son durum oldukça merak ediliyor. Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'nın bu alanda bir çalışma yürütmesi ve düzenlemenin TBMM'den geçmesi durumunda her EYT'li hemen emekli olamayacaklar.
EYT SON DURUM
Yüz binlerce kişi EYT'de son durumun ne olduğunu merak ediyor. Mart ayından beri ülkeyi bu kadar etkisi altına alan corona virüs nedeniyle maalesef ki Meclis'in gündemindeki öncelik konular da değişti. Şu an tüm EYT'liler hükümet tarafından kendileri için olumlu bir adım atmasını bekliyor.
2021 YILINDA EYT ÇIKARSA KİMLER HEMEN, ERKEN EMEKLİ OLACAK?
İkinci olası tabloda ise emeklilik yaş şartı kaldırılacak ve sadece prim gün sayısı ile hizmet süresi dikkate alınacak. 20 sene çalışan kadınlar ile 25 sene çalışan erkekler otomatik olarak emekli olma hakkı elde edecekler ancak bu seferde 1994 senesinden önce işe başlayan kişiler EYT 'den yararlanamayacaklar.
EYT için yapılacak en çok talep gören son seçenek ise 1999 öncesinden işe başlayan ve 5 bin iş gününü dolduran herkesin yaş şartına bakılmaksızın emekli edilmesi yer alıyor.