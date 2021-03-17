2021 YILINDA EYT ÇIKARSA KİMLER HEMEN, ERKEN EMEKLİ OLACAK?

İkinci olası tabloda ise emeklilik yaş şartı kaldırılacak ve sadece prim gün sayısı ile hizmet süresi dikkate alınacak. 20 sene çalışan kadınlar ile 25 sene çalışan erkekler otomatik olarak emekli olma hakkı elde edecekler ancak bu seferde 1994 senesinden önce işe başlayan kişiler EYT 'den yararlanamayacaklar.

EYT için yapılacak en çok talep gören son seçenek ise 1999 öncesinden işe başlayan ve 5 bin iş gününü dolduran herkesin yaş şartına bakılmaksızın emekli edilmesi yer alıyor.