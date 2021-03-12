2018 yılından bu yana emeklilere yılda iki kez bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Bu bağlamda emekliler Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ikramiyelerin ne zaman ödeneceğini konusunda araştırmalarını sıklaştırdı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1000'er liralık ödeme yapılacak. 1.000'er liradan toplam 2.000 lira ödeme alacak olan emekliler ikramiye tarihlerini öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İkramiyelere zam yapılacak mı? İşte merak edilenler...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2021 yılında Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri tarihleri arasında ödeneceği tahmin ediliyor.

Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Ödemelerin 12-19 Temmuz tarihlerde hesaplarda olacağı tahmin ediliyor.