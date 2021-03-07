BU MESLEKLERE DİKKAT!



5) Kanunun Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) diye tarif ettiği bu avantaj belli mesleklere uygulanıyor. Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkanına kavuşuyor. Yani bir yılda 12 ay çalışmış birisi 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor ve işe giriş tarihi de 3 ay geri çekiliyor. Bu da normal çalışanlara göre erken emeklilik ortaya çıkarıyor.

EYT NEDİR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar kelimelerinin ilk harflerinde oluşan bir kısaltma olarak kullanılan EYT emekli olmak için aranılan emeklilik prim gün sayısı ve hizmet yılı şartlarını taşımasına rağmen 1999 senesinde yapılan yasal düzenleme ile getirilen yaş şartını taşımadığı için emekli olamayan kişiler için kullanılmaktadır.

1999 senesinde yapılan yasal düzenleme ile 4447 sayılı kanun kapsamında emekli olmak isteyen kişilere prim gün sayısı ve sigortalılık hizmet süresine ek olarak yaş şartı tanımlanmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar kadınlar için 20 sene, erkekler için 25 senelik sigortalılık süresi ile 5000 prim gününü tamamlayan kişiler emekli olurken bu sene itibari ile ise buna ek olarak belirlenen yaşı doldurmuş olma şartı emeklilik şartlarına eklenmiştir.