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    • SGK
    • 16.02.2021 15:28
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    • 16.02.2021 15:28
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    Emeklilik hayali kuran milyonlar için yeni haber geldi! Erken emekli olmak için 7 yeni formül ortaya çıktı

    Ülkemizde çalışma yaşamına devam eden tüm vatandaşlar bir an evvel emekli olmak için hayal kuruyor ve ne zaman emekli olabilecekleri merak ederek araştırmaya devam ediyor. Emekli olmak için aranan koşullar arasında yaş, prim gün ödemesi ve sigortalı çalışma koşulu geliyor. Bu üç koşulu aynı anda yerine getiren vatandaşlar istedikleri an müracaat yaparak emekli olabilecekler. Kadın ve erkek çalışanların ne zaman emekli olabileceklerini öğrenmelerinde, uzmanları tarafından kendilerine yöneltilen ilk soru; ne zaman işe başladıkları oluyor. SGK'nın düzenlemelerine göre emeklilik yaşını etkileyen en önemli faktör işe başlama tarihi.

    takvim.com.tr
    Emeklilik hayali kuran milyonlar için yeni haber geldi!

    Erken emekli olmak için hayal kuran vatandaşlar için tam 7 farklı yol belli oldu. Vatandaşlar belirlenen yaş, sigortalı çalışma süresi ve prim gün ödemelerini yerine getirerek emeklilik hakkı elde edebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK emeklilik yaşı uygulamasında ek avantajlar sunuyor. Çalışan kadınlar için doğum borçlanması, çalışan erkekler için ise askerlik borçlanması. Söz konusu ek hamleler ile kadın ve erkek sigortalılar erken emeklilik hakkı elde edebiliyorlar. Çalışanların erken emeklilik için uygulayabileceği o formüller.

    Erken emekli olma yolları

    Doğum borçlanması

    Her kadın doğrum borçlanması ile üç çocuk doğurarak 6 yıl erken emekli olma hakkı elde ediyor.

    Askerlik borçlanması

    Erkekler askerlik süreçleri için borçlanma yaparak ortalama bir ila iki yıl erken emekli olabiliyor.

    Malulen emeklilik

    Çalışma hayatında en az yüzde kırk oranı ile çalışma gücünü kayıp ederek erken emekli olabilecekler.

    600 prim gün ödemesi

    8 Eylül 1999 ve daha öncesinde sigortalı olarak çalışma hayatına başlayanlar 3600 prim gün ödemesi yaparak emekli olabilecekler.

        Vergi indirimleri

        Engelli çalışan vatandaşların engel oranları yüzde kırk ve üzerindeyse vergi indirimlerinden yararlanarak aranan şartları yerine getirmesi yeterli olacak.

        Yıpranma payı

        Vatandaşlar yıpranma payı ile zor ve tehlikeli işlerde görev yaparak belirlenen süre içerisinde daha erken emekli olabilecekler.

        Engelli çocuk

        Engelli çocuğu olan anneler 1 Ekim 2008 tarihinden daha sonra primlerinin dörtte biri eklenerek erken emekli olabiliyor.

        Askerlik Borçlanmasıyla 1 Yıl Erken Emeklilik

        Askerlik borçlanması yapacak olan vatandaşlar için SGK Uzmanı Posta Yazarı Ekrem Sarısu bir soruya yanıt verdi. Diğer çalışanlar için kendi emeklilik sürelerine ipucu olacak bu soru ve cevabı şu şekilde;

        22 Mart 1968 doğumluyum. İlk SSK giriş tarihim 12 Kasım 1996 olup 5966 gün prim ödemem var. 1988'de 18 ay askerlik yaptım. Askerlik borçlanması emekliliğimi ne kadar öne çeker?

        Ekrem Sarısu bu soruya verdiği yanıtlar çalışanın ne zaman ve kaç yıl erken emekli olabileceğine dair "Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de, 56 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerlik sürenizin bir yılını borçlanmanız halinde emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5750 gün prim ödeme ve 55 yaş şartlarına tabi olursunuz. Priminiz yeterli olduğundan borçlanmadan sonra prim ödemeseniz de, 55 yaşınızı dolduracağınız 22 Mart 2023'te emekli olabilirsiniz." açıklamasında bulunarak yanıt verdi. Sigortalı çalışanlar bu soru ve cevap ile kendi emeklilik yaşlarına dair tahminde bulunabilirler.

        ÇALIŞANLARIN EMEKLİLİK YAŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

        Kadın ve erkek çalışanların ne zaman emekli olabileceklerini öğrenmelerinde, SGK uzmanları tarafından kendilerine yöneltilen ilk soru; ne zaman işe başladıkları oluyor. SGK'nın düzenlemelerine göre emeklilik yaşını etkileyen en önemli faktör işe başlama tarihi. Çalışanların emeklilik yaşının erken olmasında 1999 yılının Eylül ayından önce çalışma hayatında yer almalarının önemli etkisi var. Diğer bir tarih aralığı 1999-2002 ve 2002 ile 2008. Bu tarihlerde çalışmaya başlama ilk sigorta priminin ödenmesi emeklilik yaşını etkiliyor.

            EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA - SGK, E-DEVLET NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

            Sigortalı olarak çalışanlar kendi emeklilik yaşlarını, ne zaman kaç yaşında emekli olabileceklerini Sosyal Güvenlik Kurumu SGK ve e-devlet platformu üzerinden öğrenebilirler. Bu iki kurum üzerinden emeklilik yaşı hesaplamaları için aşağıda yer alan bağlantıdan detaylı bilgi edinebilirsiniz.

            E-DEVLET EMEKLİLİK DURUMU SORGULAMA
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            Haberler SGK Emeklilik hayali kuran milyonlar için yeni haber geldi! Erken emekli olmak için 7 yeni formül ortaya çıktı