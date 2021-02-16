Emeklilik hayali kuran milyonlar için yeni haber geldi! Erken emekli olmak için 7 yeni formül ortaya çıktı

Erken emekli olmak için hayal kuran vatandaşlar için tam 7 farklı yol belli oldu. Vatandaşlar belirlenen yaş, sigortalı çalışma süresi ve prim gün ödemelerini yerine getirerek emeklilik hakkı elde edebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK emeklilik yaşı uygulamasında ek avantajlar sunuyor. Çalışan kadınlar için doğum borçlanması, çalışan erkekler için ise askerlik borçlanması. Söz konusu ek hamleler ile kadın ve erkek sigortalılar erken emeklilik hakkı elde edebiliyorlar. Çalışanların erken emeklilik için uygulayabileceği o formüller.
Erken emekli olma yolları
Doğum borçlanması
Her kadın doğrum borçlanması ile üç çocuk doğurarak 6 yıl erken emekli olma hakkı elde ediyor.
Askerlik borçlanması
Erkekler askerlik süreçleri için borçlanma yaparak ortalama bir ila iki yıl erken emekli olabiliyor.
Malulen emeklilik
Çalışma hayatında en az yüzde kırk oranı ile çalışma gücünü kayıp ederek erken emekli olabilecekler.
600 prim gün ödemesi
8 Eylül 1999 ve daha öncesinde sigortalı olarak çalışma hayatına başlayanlar 3600 prim gün ödemesi yaparak emekli olabilecekler.