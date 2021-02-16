Emeklilik hayali kuran milyonlar için yeni haber geldi! Erken emekli olmak için 7 yeni formül ortaya çıktı

Askerlik Borçlanmasıyla 1 Yıl Erken Emeklilik

Askerlik borçlanması yapacak olan vatandaşlar için SGK Uzmanı Posta Yazarı Ekrem Sarısu bir soruya yanıt verdi. Diğer çalışanlar için kendi emeklilik sürelerine ipucu olacak bu soru ve cevabı şu şekilde;

22 Mart 1968 doğumluyum. İlk SSK giriş tarihim 12 Kasım 1996 olup 5966 gün prim ödemem var. 1988'de 18 ay askerlik yaptım. Askerlik borçlanması emekliliğimi ne kadar öne çeker?

Ekrem Sarısu bu soruya verdiği yanıtlar çalışanın ne zaman ve kaç yıl erken emekli olabileceğine dair "Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de, 56 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerlik sürenizin bir yılını borçlanmanız halinde emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5750 gün prim ödeme ve 55 yaş şartlarına tabi olursunuz. Priminiz yeterli olduğundan borçlanmadan sonra prim ödemeseniz de, 55 yaşınızı dolduracağınız 22 Mart 2023'te emekli olabilirsiniz." açıklamasında bulunarak yanıt verdi. Sigortalı çalışanlar bu soru ve cevap ile kendi emeklilik yaşlarına dair tahminde bulunabilirler.