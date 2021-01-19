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    • 02.04.2021 12:08
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    854 lira TL nakit para verilecek! E-Devlet’ten başvurular sürüyor

    Anayasamızda yer alan olma ilkesinin bir gereği olarak devlet, engelli vatandaşlarımıza karşılaştıkları maddi, manevi ve sosyal sıkıntıları en aza indirgemek için bazı hak, ayrıcalık ve kolaylıklar sağlıyor. tarafından kabul edilen yasa ile beraber yürürlüğe giren engelli konumunda olan muhtaç vatandaşlar için verilen ödemelere 2021 yılında zam geliyor.

    takvim.com.tr
    864 TL nakit para verilecek! E-Devlet’ten başvurular başladı…

    Engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sıkıntıların bir miktar da olsa giderilmesi için sunulan bu haklardan en önemlisi hiç kuşku yok ki engelli aylığı. 2021 yılının Ocak ayından itibaren de ödemeler zamlı olarak yapılacak. Yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşlara verilen 537 lira 657 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen 854 lira 1.024 kuruşa yükseldi. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    Ödemeler ne zaman olacak?

    Ocak ayında gelen zammın ardından vatandaşlar engelli maaşları ne zaman hesaplara yatacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Vatandaşların doğum tarihlerinin son rakamlarına göre ödeme günü belirlenir. İlk ödeme ayın beşinde olurken son ödeme ayın dokuzunda olur.

    Bu ödeme günü belirleme;

    Doğum tarihlerinin son rakamında 0 ve 5 yer alan vatandaşlar için her ay engelli aylıkları o ayın 5. Günü

    Doğum tarihlerinin son rakamında 1 ve 6 yer alan vatandaşlar için her ay engelli aylıkları o ayın 5. günü

    Doğum tarihlerinin son rakamında 2 ve 7 yer alan vatandaşlar için her ay engelli aylıkları o ayın 7. günü

    Doğum tarihlerinin son rakamında 3 ve 8 yer alan vatandaşlar için her ay engelli aylıkları o ayın 8. günü

    Doğum tarihlerinin son rakamında 4 ve 9 yer alan vatandaşlar için her ay engelli aylıkları o ayın 9. Günü ödemelerini alırlar.

    Engelli aylıkları nereye ödenir?

    Engelli maaş ödemeleri için yığılma ya da kalabalık durumları olmasın diye farklı günlerde yapılır.

    Vatandaşlar maaşlarını alma günleri PTT şubelerine giderek alabilecekler. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların hanedeki kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin üçte birinin altında yer alması gerekir.
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    Haberler SGK 854 lira TL nakit para verilecek! E-Devlet’ten başvurular sürüyor