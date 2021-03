İsteğe bağlı sigorta başvurusunu koşullara uymak şartı ile her an yapabileceğiniz gibi isteğe bağlı sigortanızı kapattırma işlemini de aynı şekilde istediğiniz an yapabilirsiniz. Sadece çıkış yaparken işleyen günlerinizin prim tutarlarını ödemeniz gerekir. İsteğe bağlı sigortaya ödenen primler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılık olarak değerlendirilir.