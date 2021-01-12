İsteğe bağlı sigorta başvurusunu koşullara uymak şartı ile her an yapabileceğiniz gibi isteğe bağlı sigortanızı kapattırma işlemini de aynı şekilde istediğiniz an yapabilirsiniz. Sadece çıkış yaparken işleyen günlerinizin prim tutarlarını ödemeniz gerekir. İsteğe bağlı sigortaya ödenen primler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılık olarak değerlendirilir.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK AYLIK MAAŞ VE ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKI
Emekli olmak için sağlanması gereken koşullar tüm vatandaşlar için aynıdır. Yani ister çalışma hayatının içerisinde yer alsın ister çalışmasın emekli olmak isteyen vatandaşların tamamı SGK'ya belli bir oranda prim ödemek zorunda. Bunun dışında belli bir gün sigortalılık gün şartı sağlanmalı. Ayrıca emeklilik için de belli bir yaşın üzerinde olunması gerekiyor. Tüm bu şartların aynı anda sağlandığı anda ise Sosyal Güvenlik Kurumu'na emeklilik başvurusu yapılabiliyor.
BAŞVURU NEREYE?
1 Ekim 2008 sonrasında isteğe bağlı sigortalı olan kişiler 4B yani eski adıyla Bağkur statüsünde değerlendiriliyor.
İlk kez isteğe bağlı sigorta yaptırmak için ikametgahın bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine, 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile başvurmak gerekiyor.