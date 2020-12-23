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    • 03.03.2021 16:01
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    Meclis'e geldi mi? , ?

    ın beklentileri 'nin yeni yasama dönemine girmesiyle tekrar yükseldi. Emekli olmak için prim ve gün şartlarını tamamlamış ancak yaş şartından dolayı emeklilik hakkı elde edememiş vatandaşlar, emekli olmalarını engelleyen bu şartın değişmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar.

    takvim.com.tr
    Emeklilikte Yaşa Takılanlar bugün son dakika gelişmesi Meclis'e geldi mi?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu uzun süredir vatandaşlar tarafından talep edilen ve açıklama beklenen konular arasında bulunuyor. Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlar 2020 yılı sonuna az bir süre kala EYT konusunda hükümet kanadından bir adım gelip gelmeyeceğini merak ediyorlar. Hükümet kanadından gelen son açıklamalarda EYT konusuna ilişkin bir çalışmanın olmadığı ve önümüzdeki süreçte düşünülmediği belirtilmişti.

    TBMM'DE SON EYT ÇALIŞMALARI VE EYT PLANI

    TBMM'nin açılamasının ardından emeklilikte yaşa takılanlar için yeni kanun teklifleri ve soru önergeleri gelmeye başladı. Bu durumda hükümetin ne düşündüğü çok önemli. Zira TBMM'de en fazla milletvekili AK Parti'nde. Bunun dışında MHP'nin milletvekili sayısı da oldukça önemli. EYT konusunda hükümet kanadından gelen son açıklamaların üzerinden çok uzun süre geçti.

    Ancak o dönemde başta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda EYT konusunda herhangi bir çalışma olmayacağı yönündeydi. Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'nın eyt konusunda bilinen çalışmaları bulunmuyor.


        BUGÜN EYT YASASI ÇIKSA KİMLER EMEKLİ OLUR?

        Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.

        SGK mevzuatına göre emeklilik hakkı için gerekli olan prim gün ve yaş şartından ikisini tamamlayan EYT'li vatandaşlar, yaş şartının eski sisteme göre olmasını talep ediyorlar. Bu düzenlemenin gelmesi durumunda ise her EYT'li vatandaş kendi işe giriş, prim, gün şartına göre belli bir yaşta emekli olacaklar.

        EYT NASIL HESAPLANIR?

        EYT'li vatandaşlar için düzenleme bugün uygulamaya girerse emeklilik yaşı hesaplanması şu şekilde olacak.

        Vatandaşlar işe başladıklarında kendilerinden kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim şartlarını tamamladıklarında emekli olabilecekler. Ayrıca bu formül sadece 1999 tarihinden yani düzenlemenin hayata geçirilmesinden önce işe giren vatandaşları kapsıyor.
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