Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu uzun süredir vatandaşlar tarafından talep edilen ve açıklama beklenen konular arasında bulunuyor. Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlar 2020 yılı sonuna az bir süre kala EYT konusunda hükümet kanadından bir adım gelip gelmeyeceğini merak ediyorlar. Hükümet kanadından gelen son açıklamalarda EYT konusuna ilişkin bir çalışmanın olmadığı ve önümüzdeki süreçte düşünülmediği belirtilmişti.
TBMM'DE SON EYT ÇALIŞMALARI VE EYT PLANI
TBMM'nin açılamasının ardından emeklilikte yaşa takılanlar için yeni kanun teklifleri ve soru önergeleri gelmeye başladı. Bu durumda hükümetin ne düşündüğü çok önemli. Zira TBMM'de en fazla milletvekili AK Parti'nde. Bunun dışında MHP'nin milletvekili sayısı da oldukça önemli. EYT konusunda hükümet kanadından gelen son açıklamaların üzerinden çok uzun süre geçti.
Ancak o dönemde başta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda EYT konusunda herhangi bir çalışma olmayacağı yönündeydi. Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'nın eyt konusunda bilinen çalışmaları bulunmuyor.