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    • SGK
    • 27.11.2020 10:55
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    • Son Güncelleme:
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    • 02.02.2021 12:39
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    Rapor parası hangi tarihte yatar? E- Devlet rapor parası sorgulama ekranı...

    Artık ödeme alacaksınız! Tek yapmanız gereken ise... İstirahat raporları tarafından otomatik olarak işleme alınabilecek. İlgili personelin hesabına işe gitmediği günlere mahsuben Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından rapor parası yatırılır. mensubu çalışan, rapor parasının kendi adına yatıp yatmadığını SSK Rapor parası sorgulama yolu öğrenebilir.

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    SGK harekete geçti! Artık ödeme alacaksınız!

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. SGK harekete geçti. Artık çalışanların istirahat raporu almak için tekrardan doktora müracaat etmesine gerek kalmayacak. İstirahat raporları SGK tarafından otomatik olarak işleme alınabilecek. Böylelikle COVID-19 riski nedeniyle izolasyonda olan çalışanlar hastaneye gitmelerine gerek kalmaksızın iş göremezlik ödeneği alacak.

    Mevcut uygulamada koronavirüse yakalanan çalışanların istirahat raporu almak için hekimlere başvurduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, "Artık çalışanlarımızın istirahat raporu almak için tekrardan doktora müracaat etmesine gerek kalmayacak. Filyasyon ekiplerinin, FİTAS (Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi) üzerinden düzenlediği istirahat raporları SGK tarafından otomatik olarak işleme alınabilecek. Böylece çalışanlarımıza karantinada kaldıkları süre için düzenlenen raporlara ait iş göremezlik ödeneklerini ödeyeceğiz" dedi.

    Bakan Selçuk, uygulamaya ilişkin, "İzolasyonda olması nedeniyle çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz. Aynı zamanda toplum sağlığı için bulaş riskini azaltarak, hastanelerimizdeki yükü de hafifletmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

    SGK İstirahat raporu nedir?

    SGK istirahat raporu genel olarak çalıştığı kurumda sağlık sorunları yaşayan ve işgörmezlik süresi bulunan kişilerin faydalanabileceği bir rapordur. Yapılan tetkikler sonrasında Toplumsal Güvenlik Kurulu tarafından verilen rapora göre iş görmezlik ve istirahat raporu almak isteyen kişilerin kaç gün çalışmayacakları rapor tarafından net olarak belli edilmektedir. Çalışan kişi bu raporu aldıktan sonra en geç 5 iş günü içerisinde kurumuna iletmek zorundadır.

        İstirahat rapor parası nedir?

        Toplumsal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışmakta olan SSK ve Bağkur çalışanları, kurum tarafından belirlenen şartları yerine getirdiği takdirde istirahat raporu parası alabilmektedir. Bu paranın amacı ise çalışanın işe gelmediği durumlarda ekonomik olarak zorlanmamasıdır.

        Ayakta tedavi SGK istirahat raporu parası ne kadar?

        Ayakta tedavi sonrasında alınan raporlar ile birlikte de istirahat raporu alınabilmektedir. Ayakta tedavi olan kişilere verilen istirahat raporu parası ise günlük maaşın üçte ikisi oranındadır. Ödemeler ise TGK tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

        Yatarak tedavi görecekler SGK istirahat parasını ne kadar almaktadır?

        Yatarak tedavi görecek kişiler ayakta tedavi olanlara nazaran daha az istirahat raporu parası almaktadır. Buna göre yatarak tedavi görecek kişilerin alacağı istirahat raporu parası günlük maaşın yarısı kadardır ve ödemeler yine TGK tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.
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        Haberler SGK Rapor parası hangi tarihte yatar? E- Devlet rapor parası sorgulama ekranı...