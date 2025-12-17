Resim sergisi açmak istiyor 'Güzel bir planım var'

Bensu Soral, geçtiğimiz gün bir etkinlikte boy gösterdi. Hayalleri olduğunu söyleyen Soral, "Aslında kitap yazmak, senaristlik yapmak gibi şeyleri çok istiyorum. Henüz bu konuda yol alamadım ancak resim ile ilgili bir sergi açmak istiyorum. Bununla ilgili güzel bir planım var" dedi.

