Erçel Londra’da evlendi! 200 milyonluk yatırım yaptı

Hande Erçel, bir yandan global projeleri ve reklam işleriyle adından söz ettirirken bir yandan da kalbinin kapılarını yeniden açtı. Son günlerde magazin kulislerini hareketlendiren aşk iddiaları bu kez yapımcı Onur Güvenatam etrafında döndü.

Hande Erçel, bir yandan global projeleri ve reklam işleriyle adından söz ettirirken bir yandan da kalbinin kapılarını yeniden açtı. Son günlerde magazin kulislerini hareketlendiren aşk iddiaları bu kez yapımcı Onur Güvenatam etrafında döndü. İkilinin ilişkisine dair perde arkası detaylarda, Erçel'in Londra'ya gidişi öncesi havalimanında lounge bölümünde Onur Güvenatam ve ekibiyle karşılaştığı, uçakta sohbetin uzadığı ve daha sonra ortak bir arkadaş grubuyla planlanan yemekte yeniden bir araya geldikleri ortaya çıktı. O günden sonra da görüşmelerin sıklaştığı öne sürüldü.
200 MİLYONLUK YATIRIM!

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, şimdi de gayrimenkul yatırımlarıyla gündeme geliyor. Erçel'in 200 milyon TL'ye Londra'dan ev aldığı konuşuluyor.

EĞİTİM ALACAK...

Tam bu aşk konuşulurken, bu kez gündeme "ev" iddiası düştü.
Erçel'in Londra'da yaklaşık 200 milyon TL'lik bir ev aldığı öne sürüldü. Zaten daha önce de bazı mecralarda bu yatırımın 4 milyon pound civarında olduğu şeklinde haberler çıkmıştı. Hande'nin Londra'ya yerleştiği iddiası da gündemi salladı. Güzel oyuncunun burada eğitim alacağı ve sadece iş için Türkiye'ye geleceği konuşuluyor.

