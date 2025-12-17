Cenk Eren’den Fatih Ürek sözleri! “İnşallah atlatır ama zor”

Şarkıcı Cenk Eren önceki akşam semti olan Cihangirde görüntülendi. Eren, "Yılbaşı geliyor. Antalya'da sahnede olacağım. Ama genel olarak evde vakit geçirmeyi seviyorum. Fatih Ürek'e de çok üzülüyorum. Geçen gün sahnede onu andım. Allah'tan ümit kesilmez inşallah atlatır ama zor görünüyor" ifadelerini kullandı.

