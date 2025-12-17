Boğaz’da yeni yıl partisine ünlü isimler akın etti

Bir internet sitesi önceki gün Ortaköy'de yeni yıl etkinliği düzenledi. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede, 2025'e veda edildi. Saatlerce süren organizasyonda Boğaz'da eğlence tavan yaptı. Kırmızı halıda şıklık yarışının yaşadığı gecede, ünlü isimler davet öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TAKINTIM VAR

Dilan Çıtak geceye eşi Levent Dörter ile katıldı. 'Survivor'a gidecek olan Çıtak, "Şimdiden kaygı başladı. Dünyadan bütün bağlantını kesiyorsun, bu beni tedirgin ediyor. Yaşam hayatında sıkıntı var. Duş alma ve temizlik. Titizlik ve temizlik takıntımdan kurtulmak istiyorum" diye konuştu.

'2026 BENİ BEKLİYOR'

Aslıhan Karalar, "2026 benim yılım olsun. Güzel gelişmeler var. Bir program konusu gündemde detay veremiyorum. Tempolu 2026 beni bekliyor" ifadelerini kullandı.

MAYIS'TA DÜĞÜN VAR

Boğaç Aksoy, nişanlısı Ezgi Yaşar'la daveteydi. Oyuncu, "Mayıs ayında evlilik düşünüyoruz" dedi. Evlilik teklifini anlatan Yaşar, "Kendisine doğum günü için pasta hazırladım. Üfledi, 'dilek tut' dedim evlilik teklifi yaptı" şeklinde konuştu.

CEVAPSIZ SORULAR

Geceye katılanlar arasında olan Okan Buruk, boşandığı eşi Nihan Akkuş'la geçtiğimiz günlerde ele ele görüntü vermesinin ardından gelen "Barıştınız mı?" sorularına sorularına cevap vermeyerek herkesi şaşırttı.