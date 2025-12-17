PODCAST CANLI YAYIN

Boğaz’da yeni yıl partisine ünlü isimler akın etti

Bir internet sitesi önceki gün Ortaköy'de yeni yıl etkinliği düzenledi. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede, 2025'e veda edildi. Saatlerce süren organizasyonda Boğaz'da eğlence tavan yaptı. Kırmızı halıda şıklık yarışının yaşadığı gecede, ünlü isimler davet öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Boğaz’da yeni yıl partisine ünlü isimler akın etti

Bir internet sitesi önceki gün Ortaköy'de yeni yıl etkinliği düzenledi. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede, 2025'e veda edildi. Saatlerce süren organizasyonda Boğaz'da eğlence tavan yaptı. Kırmızı halıda şıklık yarışının yaşadığı gecede, ünlü isimler davet öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TAKINTIM VAR

Dilan Çıtak geceye eşi Levent Dörter ile katıldı. 'Survivor'a gidecek olan Çıtak, "Şimdiden kaygı başladı. Dünyadan bütün bağlantını kesiyorsun, bu beni tedirgin ediyor. Yaşam hayatında sıkıntı var. Duş alma ve temizlik. Titizlik ve temizlik takıntımdan kurtulmak istiyorum" diye konuştu.

'2026 BENİ BEKLİYOR'

Aslıhan Karalar, "2026 benim yılım olsun. Güzel gelişmeler var. Bir program konusu gündemde detay veremiyorum. Tempolu 2026 beni bekliyor" ifadelerini kullandı.

MAYIS'TA DÜĞÜN VAR

Boğaç Aksoy, nişanlısı Ezgi Yaşar'la daveteydi. Oyuncu, "Mayıs ayında evlilik düşünüyoruz" dedi. Evlilik teklifini anlatan Yaşar, "Kendisine doğum günü için pasta hazırladım. Üfledi, 'dilek tut' dedim evlilik teklifi yaptı" şeklinde konuştu.

CEVAPSIZ SORULAR

Geceye katılanlar arasında olan Okan Buruk, boşandığı eşi Nihan Akkuş'la geçtiğimiz günlerde ele ele görüntü vermesinin ardından gelen "Barıştınız mı?" sorularına sorularına cevap vermeyerek herkesi şaşırttı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Takvim BES'i yazdı savcılık Güllü dosyasını genişletti! Cinayette miras kuşkusu
Asgari ücrette ikinci toplantı öncesi hangi formüller masada? Son tahmin 28 bin 993 lira!
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz uyarısı: "Sivil gemileri vurmanın kimseye faydası yok"
AK Parti - İmralı Heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu! Pervin Buldan Başkan Erdoğan'dan randevu istedi: Önce Beştepe sonra İmralı
VAR kayıtları yayınlandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçında neler konuşuldu?
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız "cinayet şüphem oluştu" dedi! 6 saatlik ifadesi ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir taciz iddiası daha: Eski Habertürk çalışanı konuştu
İkinci Sykes-Picot'a Terörsüz Türkiye tokadı! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: Emperyalistler değil Türkiye kazanacak
Savcı Ercan Kayhan cinayetinde kan donduran detay! "Boğazını dairesel hareketle kesti"
İsrail'de Türkiye paniği: "Kimse Suriye ve Gazze'den çıkaramayacak"
Makam odasında dinleme cihazı bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu A Haber'e konuştu: "Sim kartlı ve uzaktan bağlantılı bir cihaz"
Trump’ın sabrı taştı! Ukrayna’ya hem teklif hem tehdit: Nedir bu Platin standardı?
Habertürk'teki narko skandal büyüyor! Uyuşturucu partisinin kurye ağı ve Barcelona ayağı: Mehmet Akif Ersoy Rezan Epözdemir'le ne görüştü?
Son dakika! TFF bahis soruşturmasında yeni cezaları açıkladı! Listede 248 futbolcu ve hakem var
Asgari ücrette 7 farklı zam senaryosu! Hangi rakam masada? İşte kalem kalem etkilenecek ödemeler
Fenerbahçe'den golcü bombası! Sörloth olmazsa o gelecek
CHP'den rakılı dışavurum! Kamer Genç'in kabrindeki cümbüş görüntülerini kim sızdırdı? Özgür Özel ve Veli Ağbaba o ismi arıyor
SÖZCÜ ve Saygı Öztürk'ü işleten sahte Yeşil'in ifadesi çıktı: Kimlerin adını verdi?
Son dakika! GAİN Medya'ya operasyon: Gözaltılar var | Şirketlere kayyum atandı