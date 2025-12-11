Make-A-Wish Türkiye umut etkinliği yaptı! Sosyete çocukların dilekleri için birleşti

3–17 yaş arası riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştirmek için çalışan Make-AWish Türkiye Derneği, 22 ve 23 Aralık'ta, The Peninsula Istanbul'da alışveriş etkinliği düzenleyecek. Derneğin başkanı Eda Sevaioğlu Tan, etkinliğin tanıtımı için bir davet verdi. Derneğe destek olmak için sosyeteden birçok ünlü isim de davetteydi. Bu arada davetliler, umut temalı çizimler yaptı ve bunlar alışveriş etkinliğinde gerçekleştirilecek sürpriz bir uygulama ile hayata geçirilecek. Dernek her yıl 400 çocuğun hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor ve bu alışveriş etkinliğiyle de maddi kaynak sağlayacak.

