PODCAST CANLI YAYIN

Make-A-Wish Türkiye umut etkinliği yaptı! Sosyete çocukların dilekleri için birleşti

3–17 yaş arası riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştirmek için çalışan Make-AWish Türkiye Derneği, 22 ve 23 Aralık’ta, The Peninsula Istanbul’da alışveriş etkinliği düzenleyecek.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Make-A-Wish Türkiye umut etkinliği yaptı! Sosyete çocukların dilekleri için birleşti

3–17 yaş arası riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştirmek için çalışan Make-AWish Türkiye Derneği, 22 ve 23 Aralık'ta, The Peninsula Istanbul'da alışveriş etkinliği düzenleyecek. Derneğin başkanı Eda Sevaioğlu Tan, etkinliğin tanıtımı için bir davet verdi. Derneğe destek olmak için sosyeteden birçok ünlü isim de davetteydi. Bu arada davetliler, umut temalı çizimler yaptı ve bunlar alışveriş etkinliğinde gerçekleştirilecek sürpriz bir uygulama ile hayata geçirilecek. Dernek her yıl 400 çocuğun hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor ve bu alışveriş etkinliğiyle de maddi kaynak sağlayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Güllü'nün ölümünde videoyu TÜBİTAK deşifre etti! Kızı Tuğyan'ın kan donduran plan: "Atacağım şimdi seni"
Medyadaki "zehirli" yapı! Eski Habertürk GYY'si Mehmet Akif Ersoy tutuklandı | Sevk yazısında şoke eden detaylar
Casper
Borçlanma ve ihya tutarlarında çifte artış! Erken başvuran avantajlı olacak
Son dakika: 2025'in üçüncü indirimi: Fed yılın son faiz kararını açıkladı
Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğindeki YİK Toplantısı sona erdi! Yazılı açıklamada KKTC ve aile vurgusu
Türk Telekom
Kuruluş Orhan’da zorunlu ittifak! Orhan Bey ve Flavius aynı cephede savaşıyor
CHP'li İBB'den mezarlık ücretine yüzde 200 İSPARK'a yüzde 33,3 zam talebi!
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygun: 5 şüpheli tutuklandı
Çıplak ceset kafaları karıştırmıştı! Anne Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni belli oldu
idefix
Emperyalist projelere Terörsüz Türkiye tokadı! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "rapor" açıklaması: Bu sefer mutlaka başaracağız
Hasan Ufuk Çakır'dan CHP'ye yeni bomba: Ali Mahir Başarır'dan girdi Ekosistem'den çıktı | "Kral çıplak dedim başka bir şey demedim"
Fenerbahçe'den sağ kanat için sürpriz transfer! Bu sezon golü yok
Trabzonspor'a Japon harikası! Transferde Takehiro Tomiyasu bombası
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
Ekononominin kalbi Turkuvaz'da atacak: 5. Finansın Geleceği Zirvesi ve 13. Para Sohbetleri Zirvesi için geri sayım
CHP ve 'SİSTEM'in medyasında "TAKVİM" hazımsızlığı! Hasan Ufuk Çakır röportajı ayarlarını kaçırdı: İsmail Saymaz fondaşlıkla mı övünüyor?
Paramount-Netflix savaşı: İkisi de İsrail’in aparatı! Warner Bross ihalesinin arka planı