Kendi işini kendi yapıyor: Sarma ve mantı ustası

Halil İbrahim Ceyhan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Sevgilisi Rüya Coric ile ilişkisinden bahseden Ceyhan, kıskançlık sorularına içtenlikle yanıt verdi. Oyuncu, "İster istemez bazı şeyler olabiliyor ama artık aştık. Gayet düzgün ve güzel bir ilişkimiz var" şeklinde konuştu. Günlük yaşamından da bahseden oyuncu, "Mutfakta bütün işleri kendim yaparım. Sarma ve mantı da ustayım. Temizliği de kendim yaparım" diyerek ev halini anlattı.

