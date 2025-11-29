Aslı Tandoğan doğal haliyle dikkat çekti

Aslı Tandoğan, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Doğal haliyle görüntülenen oyuncu, "Zaten genelde çok makyajlı dolaşmıyorum" dedi. Estetikle ilgili konuşan Tandoğan, "Artık her yerde estetik var. Köydeki insanların da her şeye erişimi var. Onlar da estetik yaptırabilir. Sağlıklı olmak için de estetik yaptırılabilir" diye konuştu. Tandoğan, "Çocuk oyunlarım devam ediyor. Keyfim yerinde... Aynı zamanda oğlum ve kızımla vakit geçiriyorum" dedi.

Tandoğan, kızıyla "Kadife Tavşan'da birlikte rol aldıklarını söyledi.