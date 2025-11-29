PODCAST CANLI YAYIN

Aslı Tandoğan doğal haliyle dikkat çekti

Nişantaşı’nda doğal haliyle görüntülenen Aslı Tandoğan, estetiğin artık her kesim tarafından tercih edilebildiğini söyledi. Tiyatro çalışmalarının sürdüğünü belirten oyuncu, zamanının büyük bölümünü oğlu ve kızıyla geçirdiğini, “Kadife Tavşan” oyununda da kızıyla birlikte rol aldıklarını ifade etti.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Aslı Tandoğan doğal haliyle dikkat çekti

Aslı Tandoğan, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Doğal haliyle görüntülenen oyuncu, "Zaten genelde çok makyajlı dolaşmıyorum" dedi. Estetikle ilgili konuşan Tandoğan, "Artık her yerde estetik var. Köydeki insanların da her şeye erişimi var. Onlar da estetik yaptırabilir. Sağlıklı olmak için de estetik yaptırılabilir" diye konuştu. Tandoğan, "Çocuk oyunlarım devam ediyor. Keyfim yerinde... Aynı zamanda oğlum ve kızımla vakit geçiriyorum" dedi.

Tandoğan, kızıyla "Kadife Tavşan'da birlikte rol aldıklarını söyledi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | KAIROS ve VIRAT adlı tankerde patlama: Can kaybı var mı? İncelemelerde dış müdahale tespiti
Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Hasan Ufuk Çakır “kral çıplak” dedi: Yatıyoruz kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmaz
Başkan Erdoğan'dan güvenlik güçlerine talimat: Suça ve suçluya af yok!
Ukrayna’yı saran yolsuzluk skandalı! Zelenskiy’nin en yakını ifşa oldu istifasını verdi
Airbus’tan A320 filoları için acil güvenlik uyarısı! THY önlemleri aldı: "Gerekli işlemler tamamlanıyor”
CANLI | Papa 14. Leo İstanbul'da! 1700 yıllık mazi: İznik'teki ayine katıldı
Böcek ailesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hastaneden çıkış anları kamerada
Uyuşturucu testi pozitif çıkan İrem Derici ifade vermek için adliyede: "Benim kafam hasta"
İsrail Suriye'ye saldırıdı! Dışişleri'nden Tel Aviv'e tepki: Bölgenin istikrarına tehdit!
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu cephesine salladı: Kirpilerle kucaklaşılmaz
CIA bağlantısında yeni detaylar! Beyaz Saray'ı karıştıran saldırının faili 15 yaşında ajanlığa başlamıştı
İznik'te "Papa" hareketliliği... Göle giren adam ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'den 3'lü bomba!
ABD gazetesinden Maduro “Türkiye’ye sürgün gidecek” iddiası! Beyaz Saray’da sessizlik
CHP'de iki yılda dördüncü kurultay!
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
Geçmişten sürpriz: Neşeli Günler’in Ziya’sı Şener Şen ve eski eşi aynı filmdeydi!
İmamoğlu Suç Örgütü'nün Beylikdüzü’nden Kapalıçarşı’ya rüşvet rotası
Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti dünya basınında! Başkan Erdoğan’ın Filistin vurgusuna dikkat