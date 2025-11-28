Büşra Pekin Nişantaşı’nda alışveriş turunda görüntülendi

PODCAST CANLI YAYIN

Sezon indirimini değerlendirmek için Nişantaşı’na giden Büşra Pekin, şık tarzı ve dikkat çeken gözlükleriyle ilgi topladı. Mağazalardan eli boş çıkan oyuncu, basın mensuplarına el sallayarak aceleyle uzaklaştı.

Büşra Pekin, ünlü markaların büyük sezon indirimine girmesiyle soluğu Nişantaşı'nda aldı. Tek başına çıktığı alışveriş turunda gözündeki gözlükleriyle ilgi odağı olan ünlü oyuncu, uzun süre zaman geçirdiği bir mağazadan ise eli boş çıktı. Basın mensuplarına el sallayarak poz veren Pekin, "Bugün kendimi şımartmaya alışverişe geldim, ancak çok acelem var. Başka bir güne sohbet edelim" diyerek soruları yanıtsız bıraktı. Pekin, kırmızı kıyafeti ile Nişantaşı sokaklarına renk kattı.

