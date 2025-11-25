Aleyna Kalaycıoğlu Etiler’de görüntülendi | Evlilik planlarıyla ilgili açıklama yaptı

ÜNLÜ şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir süredir müzisyen Canbay ile aşk yaşayan Kalaycıoğlu'nun evliliğe bakışı soruldu. Kalaycıoğlu, "Tabii her şeyin bir zamanı var. Evliliği konuşmuyor değiliz konuşuyoruz. Doğru zaman ne zamansa o zaman olur" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN