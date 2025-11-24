Hazal Filiz Küçükköse Bebek’te gizemli adamla çıkarken görüntülendi
Hazal Filiz Küçükköse, önceki gece fena yakalandı. Gizemli bir beyefendi ile mekanda eğlenen Küçükköse, daha sonra aynı beyefendi ile araca bindi. Güzel oyuncu, yakalandığjnı anlayınca bir hayli panik yaptı.
Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz gece Bebek'te bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Muhabirlerin "Nasılsınız?" sorusuna gülümseyerek "İyiyim, her şey yolunda" diyen oyuncu, hızlı adımlarla aracına yöneldi. Küçükköse'nin hemen arkasından çıkan beyefendinin kim olduğu sorulduğunda ise ünlü oyuncu sessiz kaldı.
Aynı araca binen gizemli beyefendinin varlığı, akıllara "Yeni bir aşka mı?" sorusunu getirdi.