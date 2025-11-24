Hazal Filiz Küçükköse Bebek’te gizemli adamla çıkarken görüntülendi

Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz gece Bebek'te bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Muhabirlerin "Nasılsınız?" sorusuna gülümseyerek "İyiyim, her şey yolunda" diyen oyuncu, hızlı adımlarla aracına yöneldi. Küçükköse'nin hemen arkasından çıkan beyefendinin kim olduğu sorulduğunda ise ünlü oyuncu sessiz kaldı.