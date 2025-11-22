Amine Gülşe Özil yılbaşı alışverişinde görüntülendi

Güzel oyuncu Amine Gülşe Özil, önceki gün Zincirlikuyu'daydı. Sabah saatlerinde geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan güzel oyuncu, neşeli ve sempatik halleri ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Yılbaşı festivalindeki standları gezmeyi de ihmal etmedi güzel oyuncu, daha sonra sonra AVM'den ayrıldı.