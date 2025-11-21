Ebru Şallı müstakbel gelinini cümle aleme ilan etti

Ebru Şallı, geçtiğimiz akşam Ortaköy'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Oğlu Beren Tan'ın kız arkadaşı Laçin Terlemez ile baş başa yemek yiyen Şallı, mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Muhabirle sohbet eden Şallı, "Her şey yolunda" diyerek hayatında her şeyin iyi gittiğini belirtti. Daha sonra sohbet, oğlu Beren Tan'ın özel hayatına geldi.

DURUMA EL ATTI!

Muhabirlerin Beren Tan ile ilgili sorular yönelttiği sırada, Şallı'nın yanında bulunan Laçin Terlemez panikleyerek yüzünü saklamaya çalıştı. Kameralara alışık olmayan müstakbel gelininin utandığını gören Ebru Şallı ise duruma el attı. Terlemez'i işaret eden Şallı, neşeyle "Gelin burada!" diyerek gelininin koluna girdi.

Şallı, müstakbel gelinini cümle aleme ilan etti.