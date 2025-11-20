Ozan Akbaba seti şenlendirdi! Bisiklet yarışını kazandı

BAŞARILI oyuncu Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı, 'Bak Postacı Geliyor' seti eğlenceli anlara sahne oldu. Filmde Deniz Barut'un oynadığı Gülizar'a aşık iki karakteri canlandıran Ozan Akbaba ve Fırat Çelik bisiklet yarışı yaptı. Yarışı, son anlarda Ozan Akbaba kazandı.

