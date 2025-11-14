Somer Sivrioğlu aşkı yeniden buldu!

Şef Somer Sivrioğlu, yakın zamanda sevgilisi Tilbe Uslu ile yollarını ayırmıştı. Sivrioğlu, önceki gün tiyatro oyununa yeni sevgilisi ile el ele katıldı. Başarılı şefin yeni ilişkisi hakkında söyledikleri ise çok konuşulacak türdendi. Sivrioğlu, "Ciddi bir ilişki içerisindeyim. Daha önceki gibi geçsin gitsin dediğim bir ilişki değil bu!" açıklamalarını yaptı.

