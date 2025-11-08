Durum leyla

Aynı dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı oyuncu sevgilisi Burak Dakak ile iki yıl önce nişanlanan Leyla Tanlar, evlilik hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir davette soruları yanıtlayan Tanlar, ilişkilerinin yolunda gittiğini ancak zaman olmadığından dolayı evlenemedikleri itiraf etti. Çalışmadığı zamanlarda evden pek çıkmadığını söyleyen Tanlar, evlilik planlarıyla ilgili sorular üzerine, "Çok istiyoruz ikimiz de, keşke biri bizim yerimize planlasa ve bir anda biz evlensek. Yani o üşengeçlikle uzuyor. Yoksa çok istiyoruz" şeklinde konuştu.

