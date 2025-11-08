Cüneyt Mete tiyatroya döndü! “Küçük bir iş için yaşlı bir palyaço aranıyor” seyirciyle buluştu

Devlet tiyatroları sanatçısı, oyuncu Cüneyt Mete İstanbul Devlet Tiyatrolarının yeni oyunu "Küçük bir iş için yaşlı bir palyaço aranıyor" oyunu ile tiyatro sahnelerine geri döndü. Matei Visniec'in yazdığı, Ahmet Güngören'in çevirdiği, Gökhan Kocaoğlu'nun yönettiği oyunda Mete, Tolga Tekin ve Turan Günay yer alıyor.

