LVBEL C5'in 15 milyonluk yeni oyuncağı

"LVBEL C5" adıyla tanınan şarkıcı Süleyman Burak Bodur, önceki akşam yakın dostu Yavuz Selim Akgül'le Maslak'taydı. Şarkıcı, 29 Kasım'daki konserinin heyecanını paylaşarak, "Kendi adımla planladığım ilk konserde sevenlerimle buluşacak olmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyorum" dedi. Sanatçı, yeni aldığı 15 milyonluk oyuncağı ile evinin yolunu tuttu.