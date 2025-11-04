Arzum Onan yeni aşkıyla ABD’de! 53. yaşını oğlu ve geliniyle kutladı

Türkiye eski güzeli Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile olan 29 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırdı. Aradığı aşkı ABD'de buldu. Kalbini, Los Angeles'ta yaşayan iş insanı Orkan Özkan'a kaptırdı.

Türkiye ve ABD arasında mekik dokuyan Onan, bu trafikte yeni yaşını da kutladı. Onan, oğlu Can ile müstakbel gelini Lal Gümüşçüoğlu'nun yaptığı sürpriz ile 53 yaşına bastı. Bir yanına oğlunu bir yanına müstakbel gelinini alan Onan, o anların fotoğraflarını sosyal medyadan yayınladı. Altına da şu notu yazdı: "Yaş sadece bir rakam. Yine de hoş geldin 53! Yanımda olan, olamayan, arayan, dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim."